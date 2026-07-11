باشگاه خبرنگاران جوان- با حکم حمید عزیزی، سرپرست نایبرئیسی بانوان فدراسیون گلف منصوب شد. حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف طی حکمی طیبه افشار را بهعنوان سرپرست نایبرئیسی بانوان فدراسیون منصوب کرد.
در حکم عزیزی خطاب به افشار چنین آمده است: با استعانت از خداوند متعال و با توجه به سوابق و تواناییهای ارزشمند سرکارعالی، بدینوسیله بهعنوان سرپرست نایبرئیسی بانوان فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران با توجه به استعلامات صورت گرفته تا برگزاری مجمع عمومی سالیانه این فدراسیون منصوب میشوید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام وظایف محوله و با مد نظر قرار دادن قوانین و مقررات مربوطه موفق و پیروز باشید.
گفتنی است پیش از این فریده شجاعی نایب رئیس بانوان فدراسیون گلف بود.