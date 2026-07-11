باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دولت ترامپ روز جمعه پس از آنکه نیویورک تایمز این هفته درباره نگرانی‌های امنیتی مربوط به هواپیمای جدید نیروی هوایی اهدایی قطر به ترامپ گزارش داد، برای چندین روزنامه‌نگار نیویورک تایمز احضاریه صادر کرد.

این احضاریه‌ها - که هدفشان وادار کردن خبرنگاران به شهادت در برابر هیئت منصفه فدرال در منهتن در روز چهارشنبه است - تشدید فوق‌العاده تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای تهدید و ارعاب سازمان‌های خبری مستقل بوده است.

در برخی موارد، احضاریه‌ها توسط مأموران فدرال که در خانه‌های خبرنگاران حاضر می‌شدند، تحویل داده شده است. روزنامه تایمز اقدامات دولت را محکوم کرد.

دیوید مک‌کرا، وکیل ارشد اتاق خبر روزنامه نیویورک تایمز، عصر جمعه در بیانیه‌ای گفت: «حضور مأموران اجرای قانون فدرال در مقابل درب منزل خبرنگاران باید وجدان هر آمریکایی را که به قانون اساسی و آزادی مطبوعات که از آن محافظت می‌کند، باور دارد، تکان دهد.»

مک‌کرا نوشت: «روزنامه‌نگاران ما حقایق را گزارش می‌دهند و حق مردم آمریکا را برای دانستن نحوه عملکرد دولتشان و نحوه استفاده از پول مالیات‌دهندگانشان ارتقا می‌دهند. این اقدام گستاخانه را نباید چیزی بیش از تلاشی برای جلوگیری از آگاهی مردم از آنچه در کشورشان اتفاق می‌افتد، با ارعاب روزنامه‌نگاران از انجام وظایفشان، دانست.»

احضاریه‌ها حاوی جزئیات کمی هستند و فقط از روزنامه‌نگاران خواسته شده است که «در مورد نقض ادعایی قانون جزای فدرال» شهادت دهند. این احضاریه‌ها توسط جی کلیتون، دادستان ایالات متحده در منهتن صادر شده‌اند. کلیتون اخیراً توسط ترامپ برای تصدی سمت مدیر اطلاعات ملی نامزد شده است.

روزنامه‌نگاران نیویورک تایمز که احضاریه دریافت کردند شامل جولیان‌ ای. بارنز، اریک لیپتون، تایلر پیجر و اریک اشمیت بودند که روز چهارشنبه گزارش دادند ترامپ به عنوان یک اقدام احتیاطی امنیتی و با اصرار سرویس مخفی، ترکیه را با هواپیمای قدیمی نیروی هوایی ترک کرده است. روز پنجشنبه، تایمز گزارش داد که هواپیمای جدید نیروی هوایی، یک بوئینگ ۷۴۷-۸ اهدایی قطر فاقد برخی از ویژگی‌های امنیتی پیشرفته هواپیما‌های قدیمی از جمله قابلیت‌های ضدموشکی است. هر دو مقاله به منابعی استناد کردند که به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد مسائل حساس امنیتی صحبت کردند.

پیش از انتشار مقاله روز چهارشنبه، یک مقام ارشد در اداره تحقیقات فدرال (FBI) با روزنامه تایمز تماس گرفت تا درخواست توقف انتشار مقاله را مطرح کند و آن را مسئله‌ای مربوط به امنیت ملی خواند. به گفته فردی آگاه از این مکالمه، این مقام اف‌ بی‌آی با یک خبرنگار و یک سردبیر ارشد در دفتر واشنگتن تایمز صحبت کرد؛ این مقام از توضیح مسئله امنیتی خودداری کرد.

ترامپ مدت‌هاست که منتقد سرسخت رسانه‌های خبری است. اما در دوره دوم ریاست جمهوری خود، به شدت از قدرت عظیم دولت فدرال در تلاش‌های خود برای حمله به مطبوعات استفاده کرده است.

در اوایل سال جاری، وزارت دادگستری آمریکا تلاش کرد تا خبرنگاران وال استریت ژورنال و واشنگتن پست را وادار به شهادت کند. وزارت دادگستری پس از آنکه هر دو سازمان خبری در پرونده‌های محرمانه مقاومت کردند، احضاریه‌ها را پس گرفت.

هم دولت‌های دموکرات و هم جمهوری‌خواه تحقیقات مربوط به افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را آغاز کرده‌اند. اما احضاریه‌هایی که روزنامه‌نگاران را هدف قرار می‌دهند رایج نیستند و طرفداران متمم اول قانون اساسی می‌گویند که می‌توانند کار جمع‌آوری اخبار را مختل کنند.

در ماه ژانویه، ماموران اف‌بی‌آی در اقدامی نادر، خانه‌ی هانا ناتانسون، خبرنگار واشنگتن پست را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد نحوه‌ی برخورد یک پیمانکار دولتی با مواد طبقه‌بندی‌شده، تفتیش کردند. ماموران پس از اجرای حکم تفتیش، تلفن‌ها، لپ‌تاپ‌ها و یک ساعت هوشمند را توقیف کردند.

روزنامه‌ نیویورک تایمز طرف چندین پرونده‌ حقوقی مربوط به ترامپ و دولت اوست. رئیس‌جمهور آمریکا سال گذشته از این روزنامه‌ شکایت کرد و آن را به بدنام کردن او، بی‌اعتبار کردن او و تلاش برای تضعیف نامزدی او در انتخابات ۲۰۲۴ متهم کرد.

در ماه دسامبر، روزنامه‌ی تایمز پس از اعمال محدودیت‌هایی برای خبرنگارانی که اخبار ارتش را پوشش می‌دهند، از وزارت دفاع شکایت کرد.

منبع: نیویورک تایمز