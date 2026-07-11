مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به هدف گذاری بانک برای به صفررساندن ناترازی تا پایان سال جاری گفت: ناترازی بانک مسکن از ۱۳۷ همت در پایان آذرماه ۱۴۰۴ به ۴۵ همت در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ کاهش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن، بر ضرورت افزایش سرمایه بانک با حمایت دولت و مجلس تأکید کرد.

 با اشاره به لزوم افزایش سرمایه این بانک اظهار داشت: بانک مسکن، یک بانک دولتی و بانکی تخصصی در حوزه مسکن است و اگر تأمین مالی و سرمایه کافی برای آن فراهم نشود، نمی‌تواند نقش حیاتی خود را در بخش مسکن به شایستگی ایفا کند.

خورسندیان افزود: خوشبختانه در قانون برنامه هفتم، قانون بودجه ۱۴۰۳ و همچنین قانون بودجه ۱۴۰۴ ظرفیت‌های بسیار خوبی برای افزایش سرمایه بانک مسکن پیش‌بینی شده است. نمایندگان مجلس نیز در این زمینه کمک کردند تا از محل واگذاری املاک و دارایی‌های ملکی ارزشمند به بانک مسکن، امکان افزایش سرمایه فراهم شود و این دارایی‌ها از طریق تبدیل به اوراق قابل عرضه در بازار سرمایه، به سرمایه بانک اضافه شوند.

افزایش سرمایه با تبدیل دارایی‌های ملکی به اوراق قابل عرضه در بازار سرمایه محقق می‌شود

وی ادامه داد: آنچه در حال حاضر نیاز است، تشکیل صندوق مربوطه بود که خوشبختانه مجوز آن را دریافت کرده‌ایم. اکنون منتظر هستیم دولت املاک و دارایی‌های ملکی را به بانک معرفی کند تا آنها را وارد صندوق کنیم. پیگیری‌های لازم انجام شده است و امیدواریم با قول مساعد وزیر امور اقتصادی و دارایی طی جلسه که با ایشان داشتیم، این موضوع پیگیری و به نتیجه برسد.

مدیرعامل بانک مسکن درباره وضعیت ناترازی این بانک نیز گفت: اتفاقات خوبی در بانک مسکن رقم خورده است. در پایان آذرماه سال ۱۴۰۴، بانک مسکن حدود ۱۳۷ همت ناترازی داشت که بخش عمده آن ناشی از اضافه‌برداشت از بانک مرکزی بود.

خورسندیان افزود: با وجود شرایط جنگ، برهم خوردن تعادل اقتصادی و تورم‌های شدید، تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۵، یعنی طی حدود پنج ماه، با کمک و تلاش همکاران در شبکه بانک مسکن و همچنین از طریق سایر مسیر‌هایی که امکان تزریق منابع مالی وجود داشت، توانستیم میزان ناترازی را به ۴۵ همت کاهش دهیم. به عبارت دیگر، ناترازی بانک از ۱۳۷ همت به ۴۵ همت رسید که به معنای کاهش حدود ۹۰ همت ناترازی است.

مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: برای ادامه مسیر نیز هدف‌گذاری کرده‌ایم که ان‌شاءالله با همت همکاران، تا پایان سال ۱۴۰۵ بتوانیم این ناترازی را باز هم به میزان قابل توجهی کاهش دهیم و حتی امیدواریم بتوانیم همین ۴۵ همت باقی‌مانده را نیز به صفر برسانیم و امیدواریم این هدف محقق شود.

وی در پایان عنوان کرد: این موضوع از نظر عملکرد بانک و همچنین از دیدگاه بانک مرکزی، به‌عنوان تنظیم‌گر پولی و ناظر بر نظام بانکی، عملکرد بسیار خوبی محسوب می‌شود؛ زیرا نخستین گام برای اینکه یک بانک بتواند نقش بانکی خود را به‌درستی ایفا کند، ایجاد تعادل و تنظیم تراز مالی است.

برچسب ها: بانک مسکن ، ناترازی بانک
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