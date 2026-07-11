دروازه بان تیم ملی فوتبال انگلیس در صورت بازی مقابل نروژ رکورددار بازی برای سه شیر‌ها در ادوار جام جهانی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - جردن پیکفورد دروازه‌بان تیم ملی انگلیس در صورت حضور در دیدار امشب مقابل نروژ در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رکورددار خواهد شد.

دروازه‌بان ۳۲ ساله سه شیرها با انجام هجدهمین بازی خود در جام جهانی، به رکورددار بیشترین بازی ملی برای انگلیس در این مسابقات تبدیل خواهد شد و رکورد قبلی پیتر شیلتون را خواهد شکست.

او در ۸۹ بازی ملی خود، ۵۹ گل دریافت کرده و ۴۴ کلین شیت داشته است، در حالی که طبق آمار اوپتا، تنها دو اشتباه منجر به گل داشته است.

پس از جردن پیکفورد و پیتر شیلتون سه بازیکن دیگر سه شیرها هری کین، مارکوس رشفورد و جان استونز در رده های سوم تا پنجم بازیکنان با سابقه انگلیسی ها در جام جهانی هستند.

پیکفورد امشب رکورددار خواهد شد

برچسب ها: جردن پیکفورد ، انگلیس ، نروژ ، جام جهانی
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