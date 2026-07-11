تصاویری از صف‌های طولانی مشتاقان برای زیارت مزار مطهر «آقای شهید ایران» در رواق دارالذکر را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان  - همزمان با حضور گسترده زائران در حرم مطهر امام رضا(ع)، ظهر امروز صف‌های طولانی مشتاقان برای زیارت مزار مطهر «آقای شهید ایران» در رواق دارالذکر شکل گرفت.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: رهبر انقلاب ، حرم رضوی
خبرهای مرتبط
بازگشایی راهرو‌های منتهی به رواق دارالذکر حرم رضوی/ نمایی از مزار رهبر شهید + فیلم
نماز لیله‌الدفن قائد شهید امت در حرم مطهر رضوی اقامه شد + فیلم
بازگشایی کامل صحن‌ها و رواق‌های حرم رضوی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۲۰ تير ۱۴۰۵
یا امام رضا
به حق این‌گل های پرپر ریشه این اسرائیل را بکن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۴ ۲۰ تير ۱۴۰۵
ان شاالله ضریحی کوچک بر مزار نصب خواهد شد.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۲ ۲۰ تير ۱۴۰۵
بی مدیریتی و اشتباه استراتژیک در خاکسپاری آقا شهید
اگر در کرانه های مکران خاکسپاری می شد، بازدیدها باعث رونق انحا میشد و بخشی از مردم به انجا کوچک می کردند و به امایش جمعیت و سرزمین کمک بزرگی میشد
۰
۱
پاسخ دادن