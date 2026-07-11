مجمع فوق‌العاده فدراسیون تیراندازی با حضور معاون وزیر ورزش، تصمیم گرفت برای حفظ ثبات تیم‌های ملی، برگزاری انتخابات را به پس از بازی‌های آسیایی ناگویا موکول کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع فوق‌العاده فدراسیون تیراندازی، ظهر امروز (۲۰ تیرماه) به ریاست سیدمحمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان به‌صورت نیمه‌وبیناری در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

در این مجمع، مهین فرهادی‌زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها، سهیل برخورداری سرپرست فدراسیون تیراندازی و جمعی از اعضای مجمع حضور داشتند و روسای هیأت‌های استانی نیز به‌صورت برخط در نشست شرکت کردند.

دستور کار مجمع، بررسی پیشنهاد تعویق انتخابات فدراسیون تیراندازی تا پس از برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویا با هدف حفظ ثبات مدیریتی، استمرار برنامه‌های فنی و جلوگیری از ایجاد وقفه در روند آماده‌سازی تیم‌های ملی بود.

سیدمحمدشروین اسبقیان در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌راستا شدن تقویم انتخابات فدراسیون‌ها با چرخه رویداد‌های مهم ورزش قهرمانی، اظهار داشت: تلاش ما این است که دوره فعالیت مدیریتی فدراسیون‌ها با بازی‌های آسیایی و المپیک هم‌پوشانی منطقی داشته باشد تا مدیران بتوانند در یک دوره چهار ساله، نتیجه برنامه‌ها و عملکرد خود را ارزیابی کنند.

وی افزود: برگزاری انتخابات در آستانه بازی‌های آسیایی یا المپیک، می‌تواند روند آماده‌سازی تیم‌های ملی را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک با در نظر گرفتن منافع ورزش قهرمانی و با احترام به نظر اعضای مجمع، پیشنهاد تعویق انتخابات را مطرح کردند. در نهایت نیز تصمیم نهایی بر عهده مجمع است و هر آنچه اعضا تصویب کنند، مورد احترام خواهد بود.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان همچنین تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در قبال نتایج کاروان ایران در بازی‌های آسیایی مسئولیت دارند و طبیعی است که در این مسیر، تصمیماتی اتخاذ شود که بیشترین ثبات و تمرکز را برای تیم‌های ملی فراهم کند.

اسبقیان در ادامه از تلاش‌های سردار قربانی در دوره چهار ساله ریاست فدراسیون تیراندازی قدردانی کرد و گفت: دوره سرپرستی سهیل برخورداری نیز با آرامش و انسجام همراه بوده و امیدواریم این فضای باثبات، زمینه‌ساز موفقیت تیم ملی تیراندازی در بازی‌های آسیایی ناگویا باشد.

در پایان، اعضای مجمع با ۴۱ رأی موافق در برابر هفت رأی مخالف، ادامه سرپرستی سهیل برخورداری در فدراسیون تیراندازی و برگزاری انتخابات این فدراسیون پس از بازی‌های آسیایی ناگویا را به تصویب رساندند.

معاون وزیر ورزش و جوانان با قدردانی از حضور گسترده و مسئولانه مردم، به‌ویژه جامعه ورزش و جوانان، در آیین تشییع باشکوه رهبر شهید امت، این حضور را جلوه‌ای از همبستگی ملی، قدرشناسی و احساس مسئولیت اجتماعی دانست.

برچسب ها: شروین اسبقیان ، تیر اندازی
خبرهای مرتبط
شعبانی‌بهار: تحلیل رهبر شهید از ورزش یک استراتژی علمی بود/ توصیه‌های ایشان باید چراغ راه باشد
تاریخ برگزاری مجامع انتخاباتی ۵ فدراسیون ورزشی اعلام شد
رکوردشکنی رستمیان در اردوی تیم ملی تیراندازی در عمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
پیروزی تیم ملی امید مقابل کایسری‌اسپور
زورخانه های کشور نیاز به حمایت جدی دارند/ هیچکدام از وعده ها تاکنون محقق نشده است
پایان کار جودوکاران ایران در جام آسیا با کسب دو نشان نقره و برنز
یک طلا و یک برنز شطرنج‌بازان کشورمان در مسابقات بین‌المللی باتومی
آخرین اخبار
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
پیروزی تیم ملی امید مقابل کایسری‌اسپور
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
زورخانه های کشور نیاز به حمایت جدی دارند/ هیچکدام از وعده ها تاکنون محقق نشده است
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
پایان کار جودوکاران ایران در جام آسیا با کسب دو نشان نقره و برنز
یک طلا و یک برنز شطرنج‌بازان کشورمان در مسابقات بین‌المللی باتومی
نگاه ویژه استقلالی‌ها به میزبانی از حریفان آسیایی در تاجیکستان
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
دریاچه آزادی میزبان نیم‌فصل دوم لیگ کانوپولوی آقایان
گودرزی: به دنبال احیای فنون اصیل کشتی ایرانی هستیم
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا مشخص شد
سرمربی سنگال اخراج شد
انتصاب سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی
دومین برد دختران والیبال نشسته ایران در مسابقات قهرمانی جهان
زمان بازگشت طارمی و تمرینات المپیاکوس مشخص شد
ابوالفضل محمودی به مدال برنز جودو کاپ آسیا رسید
علیزاده: باید کیفیت والیبال ایران را به رخ حریفان آسیایی بکشیم
عطایی: تیم ملی در مسیر رشد است/ با انتقادهای زودهنگام تمرکز بازیکنان را نگیریم
استارت تیم ملی نوجوانان با پیروزی مقتدرانه مقابل فیلیپین در قهرمانی آسیا
میلاد سرلک به فولاد خوزستان پیوست
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی راگبی بانوان در راه مسابقات آسیایی چین
تقوی: حمایت از پیاتزا تا المپیک ۲۰۲۸ قطعی است
برنامه هفته پایانی لیگ ملت‌ها والیبال
حاج‌اسبویی: هدف‌مان قهرمانی در ناگویا و رسیدن به المپیک است+فیلم