باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع فوقالعاده فدراسیون تیراندازی، ظهر امروز (۲۰ تیرماه) به ریاست سیدمحمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان بهصورت نیمهوبیناری در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
در این مجمع، مهین فرهادیزاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک، کامیار سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیونها، سهیل برخورداری سرپرست فدراسیون تیراندازی و جمعی از اعضای مجمع حضور داشتند و روسای هیأتهای استانی نیز بهصورت برخط در نشست شرکت کردند.
دستور کار مجمع، بررسی پیشنهاد تعویق انتخابات فدراسیون تیراندازی تا پس از برگزاری بازیهای آسیایی ناگویا با هدف حفظ ثبات مدیریتی، استمرار برنامههای فنی و جلوگیری از ایجاد وقفه در روند آمادهسازی تیمهای ملی بود.
سیدمحمدشروین اسبقیان در این نشست با تأکید بر ضرورت همراستا شدن تقویم انتخابات فدراسیونها با چرخه رویدادهای مهم ورزش قهرمانی، اظهار داشت: تلاش ما این است که دوره فعالیت مدیریتی فدراسیونها با بازیهای آسیایی و المپیک همپوشانی منطقی داشته باشد تا مدیران بتوانند در یک دوره چهار ساله، نتیجه برنامهها و عملکرد خود را ارزیابی کنند.
وی افزود: برگزاری انتخابات در آستانه بازیهای آسیایی یا المپیک، میتواند روند آمادهسازی تیمهای ملی را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک با در نظر گرفتن منافع ورزش قهرمانی و با احترام به نظر اعضای مجمع، پیشنهاد تعویق انتخابات را مطرح کردند. در نهایت نیز تصمیم نهایی بر عهده مجمع است و هر آنچه اعضا تصویب کنند، مورد احترام خواهد بود.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان همچنین تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در قبال نتایج کاروان ایران در بازیهای آسیایی مسئولیت دارند و طبیعی است که در این مسیر، تصمیماتی اتخاذ شود که بیشترین ثبات و تمرکز را برای تیمهای ملی فراهم کند.
اسبقیان در ادامه از تلاشهای سردار قربانی در دوره چهار ساله ریاست فدراسیون تیراندازی قدردانی کرد و گفت: دوره سرپرستی سهیل برخورداری نیز با آرامش و انسجام همراه بوده و امیدواریم این فضای باثبات، زمینهساز موفقیت تیم ملی تیراندازی در بازیهای آسیایی ناگویا باشد.
در پایان، اعضای مجمع با ۴۱ رأی موافق در برابر هفت رأی مخالف، ادامه سرپرستی سهیل برخورداری در فدراسیون تیراندازی و برگزاری انتخابات این فدراسیون پس از بازیهای آسیایی ناگویا را به تصویب رساندند.
معاون وزیر ورزش و جوانان با قدردانی از حضور گسترده و مسئولانه مردم، بهویژه جامعه ورزش و جوانان، در آیین تشییع باشکوه رهبر شهید امت، این حضور را جلوهای از همبستگی ملی، قدرشناسی و احساس مسئولیت اجتماعی دانست.