باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مرتضی دهقان، سرپرست شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، در نشست خبری امروز خود با تاکید بر اینکه ماموریت تشییع رهبر شهید انقلاب با برنامه‌ریزی‌های دقیق و اقدامات گسترده‌ای که از مدت‌ها قبل آغاز شده بود، به انجام رسید، به حساسیت حوزه حمل و نقل هوایی در شرایط حساس کشور اشاره کرد و گفت: همه همکاران در حوزه حمل‌ونقل هوایی، اعم از بخش ناوبری هوایی، شرکت فرودگاه‌ها، شرکت سوخت‌رسانی، سازمان هواپیمایی کشوری و تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که در این ماموریت همراه ما بودند، دست در دست یکدیگر دادند تا سیاست‌ها و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه هوانوردی به بهترین شکل ممکن اجرا شود.

دهقان با یادآوری اینکه بیش از ۳۰ سال است که در حوزه هوانوردی فعالیت دارد و مراسم‌های بزرگ و عملیات‌های متعددی را تجربه کرده‌ است گفت: معتقدم اگر این مراسم با چنین نظم، آرامش و روانی برگزار شد، آن هم در شرایط خاص پس از جنگ، نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت منسجم و مهم‌تر از همه، همدلی و حضور میدانی همه دستگاه‌ها و دست‌اندرکاران بود.

دهقان با یادآوری اینکه بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها و سامانه های هوانوردی، برخی تجهیزات و حتی بخش هایی از فرودگاه در جریان جنگ آسیب دید، توضیح داد: همکاران با تلاش شبانه‌روزی موفق شدند تمامی زیرساخت‌های لازم را برای ارائه خدمات با آمادگی صددرصدی فراهم کنند تا بتوانیم پاسخگوی تمام تقاضاهای سفر هوایی باشیم.

به گفته وی، تمام سامانه‌های عملیاتی مورد بازبینی، آزمون و کنترل دقیق قرار گرفت. همچنین، تیم‌های عملیاتی منتخب در فرودگاه‌ها مستقر شدند و قرارگاه عملیاتی قدرتمندی با حضور سازمان هواپیمایی کشوری، پدافند هوایی و سایر دستگاه‌های مسئول تشکیل شد تا همه امور به‌صورت هماهنگ مدیریت شود.

استقبال از میهمانان خارجی تشییع رهبر شهید انقلاب در فرودگاه مهرآباد

سرپرست شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در بخش دیگری از این نشست به مسئولیت هریک از فرودگاه ها در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب پرداخت و گفت: فرودگاه مهرآباد به‌طور کامل برای پذیرش مقامات و هیات‌های خارجی آماده بود.

وی با یادآوری اینکه پروازهای ویژه مقامات دارای الزامات و پروتکل‌های خاص امنیتی و عملیاتی هستند، توضیح داد: تمامی این موارد از قبل پیش‌بینی و هماهنگ شده بود و استقبال از مهمانان خارجی شرکت‌کننده در مراسم، بدون کوچک‌ترین خلل انجام شد.

انجام توامان پروازهای تجاری و پروازهای مقامات در ایام تشییع رهبر شهید در فرودگاه امام (ره)

دهقان ادامه داد: همزمان، در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نیز پروازهای تجاری و پروازهای ویژه مقامات به‌صورت همزمان در حال انجام بود. مدیریت همزمان این پروازها در یک مجموعه فرودگاهی، هماهنگی بسیار گسترده‌ای را می‌طلبید که با تلاش همکاران حوزه هوانوردی به بهترین شکل انجام شد.

وی در ادامه، جزییاتی از بازگشت مسافران را از فرودگاه های کشور تشریح کرد و گفت: پس از پایان مراسم تهران، فرودگاه مهرآباد و فرودگاه امام خمینی (ره) همچنان با آمادگی کامل فعالیت خود را ادامه دادند.

تجهیزات فرودگاهی مشهد برای تشییع رهبر شهید انقلاب بازآماده سازی شد

دهقان افزود: پس از پایان مراسم تهران، تمرکز عملیات به فرودگاه مشهد مقدس منتقل شد. فرودگاه مشهد نیز در دوران جنگ آسیب‌هایی را در بخش تجهیزات ناوبری متحمل شده بود، اما با تلاش همکاران، تمامی این تجهیزات بازآماده‌سازی شد و فرودگاه با حداکثر ظرفیت عملیاتی در اختیار مردم قرار گرفت.

سرپرست شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در ادامه به دغدغه وزیر راه و شهرسازی برای پذیرش و اعزام مسافران اشاره کرد و گفت: در همان زمان به وزیر راه و شهرسازی اطمینان داده شد که هیچ‌گونه نگرانی از بابت ظرفیت پذیرش و اعزام مسافران وجود ندارد و با تمام توان پاسخگوی تقاضاها خواهیم بود. خوشبختانه همین‌گونه شد و تمامی درخواست‌های سفر هوایی پاسخ داده شد.

دهقان افزود: برای بازگشت زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم نیز تمهیدات لازم از پیش اندیشیده شده بود تا بلافاصله پس از پایان مراسم مشهد، انتقال مسافران به سایر نقاط کشور و همچنین مقاصد بین‌المللی بدون وقفه انجام شود.

وی گفت: فرودگاه مشهد پس از آماده‌سازی کامل، فعالیت خود را از سر گرفت و با حداکثر ظرفیت عملیاتی به ارائه خدمات پرداخت. نتیجه این تلاش‌ها آن بود که در نخستین جمعه پس از پایان جنگ، بیشترین حجم پرواز در فضای کشور به ثبت رسید و بیش از ۴۰۰ پرواز داخلی و بین‌المللی با موفقیت انجام شد.

دهقان تصریح کرد: این موفقیت، حاصل تلاش شبانه‌روزی تمامی همکاران ما بود که توانستند با وجود شرایط دشوار، بیشترین خدمت را به مردم ارایه دهند و پاسخگوی همه تقاضاها باشند.

به گفته وی، خدمات صرفا به پروازهای تجاری محدود نبود و پروازهای امدادی، پشتیبانی، مأموریت‌های ویژه و سایر عملیات مورد نیاز نیز همزمان در حال انجام بود.

انتقال پیکر رهبر شهید و خانواده ایشان با نهایت دقت، احترام و کیفیت

سرپرست شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران یکی از افتخارات بزرگ صنعت هوانوردی کشور را انجام عملیات انتقال پیکرهای شهدای رهبر شهید بود عنوان کرد و گفت: انتقال پیکرهای شهدا و رهبر شهید چه در داخل کشور و چه در انتقال‌های بین‌المللی، با نهایت دقت، احترام و کیفیت انجام شد.