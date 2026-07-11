باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدیمقدم - عبدالرحمان رستمیان رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بیمارستان ملی کانسر زنجیرهای از خدمات مانند پیشگیری، بیمارییابی و پیوند مغز و استخوان برای درمان بیماریهای مختلف سرطان را ارائه میدهد.
به گفته وی، رادیو تراپی و جراحیهای مختلف در این مرکز انجام میشود و در آینده محصولات سل تراپی هم برای درمان بیماریهای مختلف سرطانی در این مرکز درمانی راه اندازی خواهد شد.
رستمیان تاکید کرد: الان در شهرستانها هم مراکز درمانی برای بیماری سرطان راه اندازی شده است و نیازی به مراجعه به بیمارستانهای تهران نیست.