رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی گفت: روش درمانی و تولید محصولات سل تراپی در آینده‌ای نزدیک در بیمارستان ملی سرطان انجام خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - عبدالرحمان رستمیان رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بیمارستان ملی کانسر زنجیره‌ای از خدمات مانند پیشگیری، بیماری‌یابی و پیوند مغز و استخوان برای درمان بیماری‌های مختلف سرطان را ارائه می‌دهد.

به گفته وی، رادیو تراپی و جراحی‌های مختلف در این مرکز انجام می‌شود و در آینده محصولات سل تراپی هم برای درمان بیماری‌های مختلف سرطانی در این مرکز درمانی راه اندازی خواهد شد.

 رستمیان تاکید کرد: الان در شهرستان‌ها هم مراکز درمانی برای بیماری سرطان راه اندازی شده است‌ و نیازی به مراجعه به بیمارستان‌های تهران نیست.

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برچسب ها: درمان سرطان ، بیماری غیر واگیر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
میگن با ژن درمانی سرطان رو شکست دادن
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