باغدار ساوجبلاغی با احیای باغ قدیمی، برداشت بیش از سه میلیارد تومان از هر هکتار را هدف‌گذاری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - یک باغدار پیشرو در روستای سعیدآباد شهرستان ساوجبلاغ با بهره‌گیری از روش‌های نوین باغداری، موفق شده است باغ قدیمی خود را احیا کرده و تولید محصولی باکیفیت و صادرات‌محور را رقم بزند.

 عبدالله فیروزرنجبر، کشاورز و باغدار باسابقه این روستا، با اجرای سامانه آبیاری قطره‌ای، مدیریت علمی تغذیه درختان، کاهش مصرف آب و استفاده حداقلی از سموم شیمیایی، توانسته بهره‌وری باغ خود را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

وی با اشاره به نتایج این شیوه مدیریت گفت: درختان آلوی قطره‌طلای این باغ، امسال به طور متوسط بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم محصول تولید کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود درآمد حاصل از برداشت محصول در هر هکتار به بیش از سه میلیارد تومان برسد.

این باغدار افزود: بخش قابل توجهی از محصول تولیدی به دلیل درشتی، یکنواختی، کیفیت بالا و سلامت میوه، قابلیت صادرات پیدا کرده و علاوه بر تأمین بازار داخلی، به بازارهای خارجی نیز راه یافته است.

فیروزرنجبر با تأکید بر ضرورت حفظ باغ‌های قدیمی اظهار داشت: امروز با استفاده از دانش روز، مدیریت صحیح باغ، آبیاری نوین و کاهش هزینه‌های تولید، می‌توان از باغ‌های قدیمی نیز محصولی اقتصادی و سودآور برداشت کرد و نیازی به تغییر کاربری و تبدیل باغ‌ها به ویلا نیست.

وی از باغداران خواست با بهره‌گیری از تجربه‌های موفق و روش‌های نوین باغداری، ضمن افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، در حفظ باغ‌های ارزشمند و توسعه تولید محصولات باکیفیت و صادرات‌محور تلاش کنند.

برچسب ها: محصولات باغی ، باغات میوه
خبرهای مرتبط
تولید سالانه ۲۴ میلیون تن محصولات باغی در کشور
تولید محصولات باغی ۳۰ درصد افزایش یافت
آغاز برداشت انگور از تاکستان‌های مشگین شهر/ افزایش ۲۰ درصدی تولید انگور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
دستگیری سارق حرفه‌ای خودرو با ۸۰۰ شاکی ‌در البرز
رکورد دمای بیشینه شهر کرج شکسته شد
هشدار آبفا درباره افزایش مصرف آب در موج گرما
سالانه ۷۰ میلیون مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی البرز کاسته می‌شود
پیاده‌راه سلامت تا ۱۰ روز آینده افتتاح می‌شود
افتتاح کمربندی برغان تا دو ماه آینده
توسعه متروی کرج ادامه دارد؛ افتتاح ایستگاه «میانجاده» تا پنج ماه آینده
یک فوتی و هفت مصدوم در تصادف چهار خودرو در کرج 