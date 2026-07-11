باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - یک باغدار پیشرو در روستای سعیدآباد شهرستان ساوجبلاغ با بهرهگیری از روشهای نوین باغداری، موفق شده است باغ قدیمی خود را احیا کرده و تولید محصولی باکیفیت و صادراتمحور را رقم بزند.
عبدالله فیروزرنجبر، کشاورز و باغدار باسابقه این روستا، با اجرای سامانه آبیاری قطرهای، مدیریت علمی تغذیه درختان، کاهش مصرف آب و استفاده حداقلی از سموم شیمیایی، توانسته بهرهوری باغ خود را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
وی با اشاره به نتایج این شیوه مدیریت گفت: درختان آلوی قطرهطلای این باغ، امسال به طور متوسط بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم محصول تولید کردهاند و پیشبینی میشود درآمد حاصل از برداشت محصول در هر هکتار به بیش از سه میلیارد تومان برسد.
این باغدار افزود: بخش قابل توجهی از محصول تولیدی به دلیل درشتی، یکنواختی، کیفیت بالا و سلامت میوه، قابلیت صادرات پیدا کرده و علاوه بر تأمین بازار داخلی، به بازارهای خارجی نیز راه یافته است.
فیروزرنجبر با تأکید بر ضرورت حفظ باغهای قدیمی اظهار داشت: امروز با استفاده از دانش روز، مدیریت صحیح باغ، آبیاری نوین و کاهش هزینههای تولید، میتوان از باغهای قدیمی نیز محصولی اقتصادی و سودآور برداشت کرد و نیازی به تغییر کاربری و تبدیل باغها به ویلا نیست.
وی از باغداران خواست با بهرهگیری از تجربههای موفق و روشهای نوین باغداری، ضمن افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها، در حفظ باغهای ارزشمند و توسعه تولید محصولات باکیفیت و صادراتمحور تلاش کنند.