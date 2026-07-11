باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - بهمن احمدی بابادی رئیس اداره آموزش و پرورش عشایر چهارمحال و بختیاری، با اشاره به برگزاری اردوی علمی ویژه دانشآموزان عشایری، گفت: این دوره آموزشی به مدت ۱۲ روز در آموزشگاه شبانهروزی دخترانه دوپلان برگزار شد و ۶۳ دانشآموز از مناطق عشایری استان در آن حضور داشتند که با احتساب کادر اجرایی و سرپرستان، شمار شرکتکنندگان به حدود ۸۵ نفر رسید.
وی افزود: در این اردو، اساتید مجرب استان با برگزاری کلاسهای تخصصی، مرور مباحث، رفع اشکال و آموزشهای فشرده، دانشآموزان را برای موفقیت در امتحانات نهایی و آزمون سراسری آماده کردند.
احمدی توسعه عدالت آموزشی را از مهمترین رویکردهای این مجموعه عنوان کرد و گفت: دانشآموزان عشایری از ظرفیت و استعداد بالایی برخوردارند و فراهم کردن فرصتهای آموزشی برابر، زمینه شکوفایی توانمندیهای آنان را فراهم میکند.
وی با قدردانی از همکاری ادارهکل آموزش و پرورش استان، اساتید، مدیران مدارس، خیرین، شورای تأمین شهرستانهای کیار و لردگان، نیروهای خدماتی و سایر دستگاههای همکار، اظهار امیدواری کرد با تداوم اجرای چنین برنامههایی، زمینه موفقیت بیشتر دانشآموزان عشایری و حضور پررنگتر آنان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور فراهم شود.
عکاس: زهرا آقابابایی دهکردی