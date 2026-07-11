باشگاه خبرنگاران جوان - تولید رئال انیمیشن «دورفی» با پیام محوری ترویج تحرک بندی و ورزش، در مرکز سیمرغ رسانه ملی آغاز شد. ایده اولیه ساخت مجموعه «دورفی» در دی‌ماه سال ۱۴۰۳ و در جریان جلسات مشترک مرکز سیمرغ و اداره کل روابط‌عمومی وزارت ورزش و جوانان مطرح شد. هدف اصلی این طرح، یافتن راهکاری خلاقانه برای ترویج ورزش همگانی در میان اقشار مختلف جامعه و پاسخ به دغدغه کاهش سرانه فعالیت بدنی در کشور بود.

بر اساس این ایده، شخصیتی به نام «دورفی» خلق شد که الهام گرفته از «آندروفین‌» است. هورمون آندروفین، یک مسکن و نشاط آور طبیعی است که پس از فعالیت‌هایی مانند ورزش در بدن انسان تولید می‌شود و نقش مهمی در ایجاد احساس نشاط، شادابی و کاهش استرس دارد.

«دورفی» در قالب یک شخصیت دوست‌داشتنی و پرانرژی، به سراغ افراد مختلف می‌رود و آن‌ها با رویکردی آموزشی به انجام فعالیت‌های ورزشی و افزایش تحرک روزانه و رفتن به مجتمع‌های ورزشی رایگان ورزشی تشویق می‌کند.

سازندگان «دورفی» معتقدند یکی از چالش‌های جدی جوامع امروزی، کاهش تحرک و افزایش آسیب‌های ناشی از کم‌تحرکی است که باعث بروز بیماری‌های متعدد می‌شود، موضوعی که بارها از سوی نهادهای سلامت‌محور در سطح بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. از این رو «دورفی» می‌کوشد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های انیمیشن که تلفیقی از رئال است، پیام ورزش برای همه را به شیوه‌ای نوین و قابل‌فهم به مخاطبان منتقل کند. «دورفی» که از نظر ساختار یادآور مجموعه خاطره انگیز «وروجک و آقای نجار» است، تلاش می‌کند شهروندان را به انجام فعالیت‌های ساده روزانه، پیاده‌روی، نرمش، رفتن به باشگاه‌های ورزشی و هر نوع تحرک مفید بدنی تشویق کند.

سازندگان این مجموعه امیدوارند «دورفی» بتواند به عنوان یک شخصیت فرهنگی و آموزشی، به مرور زمان در میان خانواده‌ها و کودکان شناخته شود و به سفیری برای ترویج نشاط اجتماعی، تحرک و سبک زندگی سالم تبدیل شود.

سریال رئال‌انیمیشن «دورفی» با بازی رسول نجفیان، مرتضی رستمی، مریم خدا رحمی،محمد کارآزاد، زهره صادقیان، هامون هدایتی، امیرعلی لنگرودی، عرفان شریفی، نفس خیرالهی، سروین جعفری و زهرا سادات میرمحمدی در حال تولید است.

تهیه‌کنندگی سریال «دورفی» بر عهده احسان میرزا ابولحسنی است و حسین فربهی کارگردان هنری و میلاد شاهجانی کارگردان انیمیشن این مجموعه هستند. مجری طرح تولید مجموعه دورفی، موسسه فرهنگی عتیق نو آوران پاسارگاد است. سرپرستی نویسندگان را حکیمه صنیع‌فر بر عهده دارد و فیلمنامه‌ توسط حکیمه صنیع‌فر و مریم پویان نگارش شده است. همچنین فاطمه سپهری به عنوان مدیر برنامه‌ریزی، و دستیار اول کارگردان، محمدرضا داودی به عنوان مدیر تولید در این پروژه حضور دارد. یونس سبزی مدیر تصویربرداری، مسیح حدپور سراج مدیر صدابرداری، رضا عرب طراح گریم، تدوین آرش خزایی، نیلوفر درویشی طراح لباس، جاوید جاویدنیا طراح صحنه، منشی صحنه دریا پیچک، نازنین حقیری صداپیشه و عکاس و پشت صحنه محمود برون، روابط‌عمومی سیده سمیرا سجادی از دیگر عوامل این پروژه هستند.