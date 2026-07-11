در مجمع عمومی فدراسیون سوارکاری، حسن محمدعلیزاده و شهرزاد خرم‌نژادیان به‌عنوان نواب رئیس و ابوالفضل نجفی به‌عنوان خزانه‌دار منصوب شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجمع عمومی سالیانه فدراسیون سوارکاری مربوط به سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، امروز (شنبه بیستم تیرماه ۱۴۰۴) از ساعت نه صبح به ریاست فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان و با حضور مهین فرهادی‌زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک، محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری، کامیار اکبری سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها، سید وحید برقعی سرپرست دبیرکلی فدراسیون، نمایندگان ورزشکاران، مربیان، داوران، دستگاه‌های عضو مجمع، روسای هیأت‌های استانی و سایر اعضای مجمع به‌صورت حضوری و آنلاین در سالن جلسات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

در ابتدای این نشست، ویدئویی از اهم فعالیت‌ها و اقدامات فدراسیون سوارکاری از زمان آغاز فعالیت محمود حیدری به‌عنوان رئیس فدراسیون از آذرماه ۱۴۰۴ تاکنون برای اعضای مجمع پخش شد.

در ادامه سید وحید برقعی سرپرست دبیرکل فدراسیون ضمن خیرمقدم به اعضای مجمع، مسئولان هیأت‌های استانی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف، گزارشی از عملکرد فدراسیون در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، روند برگزاری مجمع، دستورجلسه و اقدامات انجام‌شده درباره به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ملی رشته‌های تحت پوشش فدراسیون ارائه کرد.

در ادامه مجمع گزارش حسابرسی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، اصلاحات و به‌روزرسانی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های فدراسیون، طرح‌ها و تقویم عملیاتی و همچنین بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ مورد بررسی اعضا قرار گرفت و با اکثریت آرا به تصویب رسید.

همچنین در این مجمع، انتخابات نواب رئیس فدراسیون و خزانه‌دار برگزار شد که در پایان رأی‌گیری، حسن محمدعلیزاده و شهرزاد خرم‌نژادیان با کسب آرای اعضای مجمع به‌عنوان نواب رئیس فدراسیون سوارکاری و ابوالفضل نجفی به‌عنوان خزانه‌دار فدراسیون انتخاب شدند.

محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری در این مجمع ضمن قدردانی از حضور اعضا اظهار داشت: ابتدا یاد و خاطره همه شهدای گرانقدر، به‌ویژه شهدای حوادث جنگ تحمیلی اخیر و قائد شهید امت را گرامی می‌داریم و به مردم عزیز ایران که با حضور باشکوه خود در مراسم تشییع و وداع رهبر شهید، حماسه‌ای تاریخی رقم زدند ادای احترام می‌کنیم.

وی افزود: از تمامی عزیزانی که در این مجمع حضور پیدا کردند و در فرآیند انتخابات و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشتند، همچنین اعضایی که به‌صورت برخط همراه بودند، تشکر و قدردانی می‌کنم. از حمایت‌ها و همراهی وزارت ورزش و جوانان به‌ویژه دکتر دنیامالی نیز تشکر می‌کنم.

رئیس فدراسیون سوارکاری ادامه داد: در فدراسیون سوارکاری بر اساس مطالعات انجام‌شده و شناخت دقیق اعضای هیأت رئیسه و مجموعه اجرایی، برنامه‌های راهبردی و مالی تدوین شده و موضوعاتی همچون قانونمداری، شفافیت و پاسخگویی به جامعه سوارکاری به‌عنوان یک اصل اساسی دنبال می‌شود.

حیدری تاکید کرد: امیدواریم با همدلی، صمیمیت، همکاری، هم‌اندیشی و مشارکت همه اعضای خانواده سوارکاری بتوانیم مشکلات موجود را برطرف کرده و زمینه سرعت گرفتن روند توسعه این رشته را فراهم کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش رو گفت: برگزاری جلسات منطقه‌ای به‌صورت حضوری و دیدار نزدیک با هیأت‌های استانی در دستور کار قرار دارد تا ضمن بررسی مشکلات، راهکار‌های عملیاتی برای رفع آنها ارائه شود.

رئیس فدراسیون سوارکاری خاطرنشان کرد: در ماه‌های گذشته اقدامات اساسی و زیربنایی انجام شده که از جمله آن می‌توان به بررسی و فعال‌سازی نزدیک به ۲۵ کمیته تخصصی اشاره کرد. همچنین فرآیند برگزاری انتخابات برخی هیأت‌های استانی آغاز شده و برای سایر استان‌ها نیز برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است.

در پایان این مجمع فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان ضمن قدردانی از مشارکت اعضای مجمع به‌صورت حضوری و آنلاین اظهار داشت: در برابر ملت بزرگ ایران که در روز‌های اخیر با حضور باشکوه خود در مراسم وداع با رهبر شهید، حماسه‌ای تاریخی خلق کردند، سر تعظیم فرود می‌آوریم. این حضور ارزشمند تحسین جهانیان را برانگیخت و موجب افتخار است.

وی افزود: از آقای حیدری انتظار داریم با توجه به ظرفیت‌ها، ویژگی‌ها و روحیه سختکوشی که از ایشان و تیم‌شان سراغ داریم، برای توسعه سوارکاری که نیازمند کار جدی و برنامه‌ریزی دقیق است، اقدامات موثری انجام دهند.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان تأکید کرد: طبق فرمایش امام شهیدمان ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشد. توجه ویژه به پرورش و توسعه ورزشکاران در بخش قهرمانی، چه در حوزه آقایان و چه بانوان، از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

برچسب ها: سوارکاری ، وزارت ورزش و جوانان
خبرهای مرتبط
درخشش تاریخی سوارکاران المپیک ویژه ایران در مسابقات امارات
تعطیلی مجموعه‌های ورزشی تابعه شرکت توسعه در سالروز ارتحال امام خمینی (ره)
حضور چشمگیر جامعه ورزش در پویش «قهرمان ایران»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
پیروزی تیم ملی امید مقابل کایسری‌اسپور
زورخانه های کشور نیاز به حمایت جدی دارند/ هیچکدام از وعده ها تاکنون محقق نشده است
پایان کار جودوکاران ایران در جام آسیا با کسب دو نشان نقره و برنز
یک طلا و یک برنز شطرنج‌بازان کشورمان در مسابقات بین‌المللی باتومی
آخرین اخبار
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
پیروزی تیم ملی امید مقابل کایسری‌اسپور
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
زورخانه های کشور نیاز به حمایت جدی دارند/ هیچکدام از وعده ها تاکنون محقق نشده است
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
پایان کار جودوکاران ایران در جام آسیا با کسب دو نشان نقره و برنز
یک طلا و یک برنز شطرنج‌بازان کشورمان در مسابقات بین‌المللی باتومی
نگاه ویژه استقلالی‌ها به میزبانی از حریفان آسیایی در تاجیکستان
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
دریاچه آزادی میزبان نیم‌فصل دوم لیگ کانوپولوی آقایان
گودرزی: به دنبال احیای فنون اصیل کشتی ایرانی هستیم
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا مشخص شد
سرمربی سنگال اخراج شد
انتصاب سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی
دومین برد دختران والیبال نشسته ایران در مسابقات قهرمانی جهان
زمان بازگشت طارمی و تمرینات المپیاکوس مشخص شد
ابوالفضل محمودی به مدال برنز جودو کاپ آسیا رسید
علیزاده: باید کیفیت والیبال ایران را به رخ حریفان آسیایی بکشیم
عطایی: تیم ملی در مسیر رشد است/ با انتقادهای زودهنگام تمرکز بازیکنان را نگیریم
استارت تیم ملی نوجوانان با پیروزی مقتدرانه مقابل فیلیپین در قهرمانی آسیا
میلاد سرلک به فولاد خوزستان پیوست
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی راگبی بانوان در راه مسابقات آسیایی چین
تقوی: حمایت از پیاتزا تا المپیک ۲۰۲۸ قطعی است
برنامه هفته پایانی لیگ ملت‌ها والیبال
حاج‌اسبویی: هدف‌مان قهرمانی در ناگویا و رسیدن به المپیک است+فیلم