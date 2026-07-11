هافبک دانمارکی اسپورتینگ لیسبون با قراردادی ۵ ساله به اتلتیکو مادرید پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - مورتن هیولمند هافبک ۲۷ ساله دانمارکی با قراردادی تا ژوئن ۲۰۳۱ به ارزش ۴۰ میلیون یورو از اسپورتینگ لیسبون راهی اتلتیکو مادرید شد.

هیولمند فوتبالش را از رده‌های سنی باشگاه فوتبال کپنهاگ شروع به کار کرد و از آنجا در تابستان ۲۰۱۸ به فوتبال حرفه‌ای روی آورد و به تیم آدمیرا واکر در بوندسلیگای اتریش پیوست. در آنجا، او در طول دو فصل و نیم، ۷۴ بازی انجام داد و سپس در ژانویه ۲۰۲۱ به لچه منتقل شد.

 او به پیشرفت خود در ایتالیا ادامه داد و در فصل ۲۰۲۱/۲۲، یکی از مهره‌های کلیدی صعود تیمش به سری آ بود و تا پایان فصل ۲۰۲۲/۲۳ در جمع هم تیمی هایش باقی ماند و در مجموع ۹۵ بازی انجام داد. در تابستان ۲۰۲۳، او با اسپورتینگ لیسبون قرارداد امضا کرد و ۱۴۱ بازی برای این تیم انجام داد و به این باشگاه کمک کرد تا دو عنوان قهرمانی لیگ پرتغال (۲۰۲۳/۲۴ و ۲۰۲۴/۲۵) و یک قهرمانی جام حذفی پرتغال (۲۰۲۴/۲۵) را کسب کند.

ویژگی‌های رهبری او در داخل و خارج از زمین باعث شد که در لچه و اسپورتینگ لیسبون بازوبند کاپیتانی را بر بازو ببندد. او همچنین با ۲۳ سال سن، جوان‌ترین کاپیتان تاریخ لچه و پس از فرانچسکو توتی، دومین کاپیتان جوان تاریخ سری آ شد.

هیولمند تاکنون ۲۷ بار برای تیم ملی فوتبال دانمارک به میدان رفته است.

برچسب ها: اتلتیکو مادرید ، اسپورتینگ لیسبون
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