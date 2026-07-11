باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله سید احمد خاتمی، عضو فقهای شورای نگهبان ظهر امروز در مراسم بزرگداشت «عروج خونین امام مجاهد شهید» در مصلای امام خمینی (ره) رشت، با اشاره به حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع و بزرگداشت رهبر شهید، اظهار کرد: اجتماعات روزهای گذشته جلوهای کمنظیر از پیوند مردم با رهبری، مقاومت و آرمانهای انقلاب اسلامی بود.
وی برگزاری مراسمهای متعدد در ایران، عراق و دیگر کشورهای اسلامی را از ویژگیهای متمایز این تشییع دانست و افزود: حضور مردم تنها به یک شهر یا کشور محدود نشد و هر نقطهای که مراسمی برگزار شد، جمعیت گستردهای برای ادای احترام به رهبر شهید حضور یافتند.
عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه محبوبیت حقیقی در دلهای مردم شکل میگیرد گفت: اشکها، سوگواریها و حضور خودجوش زنان و مردان در این آیینها نشان داد که رهبر شهید در عمق جان مردم جای داشت و این محبت، با تبلیغات و برنامهریزیهای ظاهری ایجاد نشده بود.
خاتمی اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در شهرهای مختلف را نشانهای از ارادت عمومی دانست و بیان کرد: اقامه چندباره نماز در تهران، قم، مشهد، نجف و کربلا و همچنین برگزاری گسترده نماز شب اول قبر، جلوهای از عشق و دلدادگی مردم به این شخصیت بزرگ بود.
وی با اشاره به حضور نیروها و گروههای مقاومت در آیینهای برگزارشده در عراق افزود: مراسم نجف و کربلا تنها یک تشییع نبود، بلکه نمایش وحدت و اقتدار جبهه مقاومت و پیامی روشن به دشمنان ملتهای منطقه بهشمار میرفت.
به گفته عضو مجلس خبرگان رهبری، آمریکا سالها از ایجاد خاورمیانهای جدید سخن گفت، اما رهبر شهید با تقویت محور مقاومت، معادلات منطقه را تغییر داد و جبههای را شکل داد که امروز در لبنان، یمن، عراق و دیگر نقاط جهان اسلام مقابل رژیم صهیونیستی و حامیان آن ایستاده است.
خاتمی با اشاره به نقش حزبالله لبنان، انصارالله یمن و حشدالشعبی عراق بیان کرد: این مجموعهها امروز به ظرفیتهای مهم جهان اسلام تبدیل شدهاند و حضور آنان در مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر شهید، نشانه استمرار مسیری است که ایشان برای مقاومت ترسیم کرده بود.
وی واکنش مقامات آمریکایی به جمعیت گسترده تشییعکنندگان را نشانه خطای محاسباتی آنان دانست و اظهار کرد: دشمنان تصور درستی از جایگاه رهبر شهید در میان مردم نداشتند و پس از مشاهده حضور میلیونی ملتها، به اشتباه خود پی بردند.
عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی همواره در شناخت ملت ایران دچار محاسبه اشتباه شدهاند، تصریح کرد: آنان گمان میکردند با حذف یک شخصیت، مسیر مقاومت متوقف میشود، اما اجتماعات روزهای اخیر نشان داد که خون شهید موجب انسجام بیشتر مردم و تقویت این جبهه شده است.
خاتمی یکی دیگر از ویژگیهای مراسمهای اخیر را برافراشته شدن گسترده پرچمهای سرخ و طرح مطالبه مجازات عاملان جنایت عنوان کرد و گفت: این مطالبه تنها محدود به ایران نبود و در عراق و دیگر کشورهای اسلامی نیز با قوت مطرح شد.
وی تأکید کرد: مطالبه انتقام و مجازات عاملان ترور، شعاری صرفاً احساسی نیست، بلکه در آموزههای قرآن کریم، روایات اسلامی و اصول حقوقی شناختهشده، برای مقابله با متجاوز و مجازات جنایتکاران مبنا وجود دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با استناد به آیاتی از قرآن درباره مقابله با ظلم عنوان کرد: براساس تعالیم اسلامی، افرادی که پس از قرار گرفتن در معرض ظلم، از حق خود دفاع کرده و برای مقابله با ستم اقدام میکنند، سرزنش نمیشوند و مسئولیت متوجه ظالمان و متجاوزان است.
به گفته خاتمی، مفهوم انتقام الهی در قرآن به معنای واکنش احساسی نیست، بلکه به معنای مجازات عادلانه کسانی است که از حدود الهی عبور کرده، مرتکب جنایت شده و حقوق انسانها را پایمال کردهاند.
وی با اشاره به روایات مرتبط با قیام امام زمان (عج) و شعار خونخواهی امام حسین (ع) تصریح کرد: در فرهنگ شیعه، مقابله با ظلم و دادخواهی از خون مظلوم جایگاهی روشن دارد و انتظار برای برقراری عدالت، با بیتفاوتی در برابر جنایت سازگار نیست، مذاکره و فعالیت دیپلماتیک باید در چارچوبی انجام شود که رهبری و منافع ملت تعیین میکند، اما مذاکره به معنای چشمپوشی از مجازات عاملان جنایت و نادیدهگرفتن حق مردم نیست.
عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به سرنوشت حکومت پهلوی و رژیم بعث عراق گفت: برخی در گذشته نیز تحقق وعدههای الهی و شکست ستمگران را دور از ذهن میدانستند، اما ملت ایران سقوط رژیم شاه و مجازات صدام را مشاهده کرد و این تجربهها نشان میدهد که ظلم و جنایت بدون پاسخ باقی نمیماند.
خاتمی با بیان اینکه خون مظلوم زمینه افشای چهره ظالمان و سقوط آنان را فراهم میکند افزود: ممکن است مجازات جنایتکاران زود یا دیر انجام شود، اما براساس وعدههای الهی، ظلم ماندگار نخواهد بود و ستمگران سرانجام نتیجه اعمال خود را خواهند دید.
وی به مظلومیت اهلبیت (ع) در طول تاریخ اشاره کرد و گفت: امیرالمؤمنین (ع)، حضرت زهرا (س)، امام حسن مجتبی (ع)، امام حسین (ع) و دیگر ائمه اطهار (ع) در اوج غربت و مظلومیت به شهادت رسیدند و در بسیاری از موارد، امکان برگزاری آیینی در شأن آنان وجود نداشت.
عضو مجلس خبرگان رهبری با مقایسه این شرایط با حضور گسترده مردم در تشییع مراجع، شخصیتهای انقلاب و شهدای سالهای اخیر اظهار کرد: ملت ایران اجازه نداده است بزرگان دینی و انقلابی همچون گذشته در غربت تشییع شوند و آیینهای باشکوه تشییع امام خمینی (ره)، شهید حاج قاسم سلیمانی، آیتالله رئیسی و رهبر شهید، بیانگر وفاداری مردم به مسیر آنان است.
خاتمی اجتماعات و مراسمهای شبانه مردم را در تقویت روحیه ملی و تضعیف محاسبات دشمن مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: تا زمانی که دشمن به دشمنی و شرارت خود ادامه دهد، حضور هوشیارانه و منسجم مردم نیز باید استمرار داشته باشد؛ زیرا همین اجتماعات پیام ایستادگی ملت ایران را به جهان منتقل میکند.