مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، از شناسایی و کشف ۲۰۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان مرودشت و در یک مکان صنعتی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد رضا خسروی، از شناسایی و کشف ۲۰۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان مرودشت و در یک مکان صنعتی خبر داد و گفت:این اقدام نتیجه تلاش نیروهای حراست و گزارشهای مردمی بوده که به شناسایی این مراکز کمک کرده است.
خسروی با برشمردن آسیبهای ماینرها به شبکه توزیع برق افزود: استحصال رمز ارز و فعالیت ماینرها به شدت به شبکه برق آسیب میزند. در شرایط کنونی که کشور با ناترازی برق مواجه است، فعالیتهای غیرمجاز ماینرها عملاً سرقتی علنی از حق و حقوق مردم به شمار میرود.
او همچنین به استفاده غیرمجاز از سولههای صنعتی و مراکز کارگاهی و کشاورزی برای تولید رمزارز اشاره کرد و افزود: این نوع فعالیتها نه تنها بر روی شبکه برق تأثیر منفی میگذارد، بلکه باعث افزایش بار مصرفی و بروز مشکلات جدی در تأمین برق مورد نیاز شهروندان میشود.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز تاکید کرد که برخورد با ماینرهای غیرمجاز به شدت ادامه خواهد داشت و از دستگاههای انتظامی و حراست شرکت تقدیر و تشکر کرد که در این زمینه همکاری لازم را داشتهاند.
این مقام مسئول همچنین از مردم خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موارد را سریعاً به سامانه ۳۰۰۰۲۱۶۱ گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.
خسروی گفت: ما به عنوان متولیان تأمین برق، وظیفه داریم تا از حقوق مردم دفاع کنیم و اجازه ندهیم که عدهای با سوءاستفاده از شرایط موجود، به حقوق دیگران تجاوز کنند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز به اهمیت آگاهی عمومی در زمینه مصرف بهینه انرژی اشاره کرد و افزود: آموزش و اطلاعرسانی به شهروندان در مورد تبعات منفی فعالیتهای غیرمجاز ماینرها و همچنین روشهای صحیح مصرف برق، میتواند به کاهش فشار بر شبکه برق کمک کند.
او همچنین تأکید کرد که شهروندان باید درک کنند که هرگونه مصرف غیرمجاز نه تنها به زیرساختهای برق آسیب میزند، بلکه میتواند عواقب قانونی نیز برای متخلفان به همراه داشته باشد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به برنامههای آینده این شرکت، گفت: ما در حال برنامهریزی برای افزایش نظارتها و استفاده از فناوریهای نوین برای شناسایی و کنترل مصرف انرژی هستیم. همچنین امیدواریم با همکاری مردم و نهادهای مختلف، بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که همه شهروندان از خدمات برق به صورت عادلانه و بدون مشکل بهرهمند شوند.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز در پایان از تمامی افرادی که در شناسایی ماینرهای غیرمجاز همکاری کردهاند، قدردانی کرد و گفت: همه ما باید دست به دست هم دهیم تا از منابع ملی خود محافظت کنیم و آیندهای پایدارتر برای نسلهای آینده بسازیم.
شهرستان مرودشت در فاصله ۴۵ کیلومتری شمال شیراز قرار دارد و از خدمات شرکت توزیع نیروی برق شیراز برخوردار است.
منبع: توزیع برق شیراز