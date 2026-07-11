باشگاه خبرنگاران جوان- پس از انتشار گزارشها مبنی بر قرار گرفتن نام امید عالیشاه، مرتضی پورعلیگنجی و میلاد سرلک در فهرست بازیکنان مازاد باشگاه پرسپولیس، مسئولان سرخپوشان طی ۴۸ ساعت گذشته با این بازیکنان برای تعیین تکلیف وضعیت آنها تماس گرفتهاند.
بر اساس اطلاعات بهدست آمده، امید عالیشاه که پس از حدود ۱۳ سال حضور مستمر و کسب افتخارات متعدد در کنار پرسپولیس، یکی از نمادهای این باشگاه بوده است، احتمالاً طی روزهای جاری با حضور در ساختمان باشگاه، قرارداد خود را اقاله خواهد کرد. این جدایی که یکی از بزرگترین تغییرات لیست بازیکنان پرسپولیس در پنجره نقل و انتقالات تابستانی محسوب میشود، به معنای پایان همکاری یکی از محبوبترین بازیکنان تاریخ معاصر این باشگاه است.
همزمان، باشگاه پرسپولیس در تلاش است تا با مشخص کردن وضعیت سایر بازیکنان فهرست خروج، فرآیند نهاییسازی لیست تیم برای فصل جدید را با سرعت بیشتری پیش ببرد.