باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۷ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۷۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۷۳ میلیون تومان
|نیم سکه
|۹۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۵۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۷ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۳ میلیون و ۳۵۳ هزار تومان