باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نشست با مدیران شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، بر تسریع اجرای طرحهای توسعهای، رفع موانع پروژهها، افزایش تولید و شتاب بخشی به اجرای طرح های جمع آوری گازهای مشعل به عنوان یکی از اولویت های راهبردی صنعت نفت تاکید کرد.
در این نشست، آخرین وضعیت طرحها، پروژهها و قراردادهای در دست اجرا در حوزه توسعه میادین نفت و گاز مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای رفع موانع مالی و قراردادی پروژههای اولویتدار به منظور تسریع در روند اجرا و تحقق اهداف تولید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بررسی روند توسعه و افزایش ظرفیت تأسیسات زودنصب شونده (skid mounted)، پیگیری قراردادها و پروژههای در دست اقدام، بررسی وضعیت مزایدههای فروش گازهای مشعل و همچنین ارزیابی آخرین وضعیت قراردادهای سرمایهگذاری جمعآوری گازهای مشعل با سرمایه گذاری هلدینگ خلیج فارس از دیگر محورهای این نشست بود.
حمید بود با اشاره به وضعیت قراردادهای مرتبط با حفاری اظهار کرد: آخرین شرایط دکلهای حفاری بخش خصوصی و امکانسنجی تأمین دکل برای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت اجرای طرحهای جمعآوری گازهای مشعل، این موضوع را از اولویتهای اصلی صنعت نفت برشمرد و گفت: از آنجاکه رئیسجمهوری بر تسریع در اجرای این پروژهها تاکید دارد، همکاران ما در مناطق نفت خیز جنوب همه ظرفیتهای فنی، اجرایی و مدیریتی را برای تحقق اهداف تعیینشده بسیح کرده اند.
بورد همچنین بر ضرورت تقویت سرمایه انسانی متناسب با برنامههای توسعهای پیشرو، تأمین بهموقع کالا و تجهیزات مورد نیاز عملیات حفاری و اجرای طرحهای توسعه میادین نفت و گاز تأکید کرد.
در ادامه این نشست، پروژههای مرتبط با جمعآوری گازهای همراه و راهکارهای تسریع در اجرای آنها به صورت ویژه بررسی شد و مدیران حاضر گزارشی از آخرین وضعیت پیشرفت این پروژهها و اقدامات انجامشده ارائه کردند.
منبع: شرکت نفت