باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علیاکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا اظهار داشت: پس از هفتهها رصد مستمر و اقدامات تخصصی، مسیرهای تردد قاچاقچیانی که قصد انتقال محمولههای سنگین مواد مخدر به داخل کشور را داشتند، توسط مرزداران استان سیستان و بلوچستان شناسایی شد.
وی افزود: در این سلسله عملیاتهای دقیق که با پشتیبانی اطلاعاتی و استقرار تیمهای عملیاتی در محورهای احتمالی تردد قاچاقچیان صورت گرفت، ضربهای مهلک به پیکره این باند سازمانیافته وارد آمد و سوداگران مرگ در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند.
فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: در این عملیاتها در مجموع یک تن و ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر شامل ۶۰۰ کیلوگرم حشیش و ۴۳۵ کیلو گرم تریاک کشف و ضبط شد.
سردار جاویدان همچنین از دستگیری یکی از اعضای اصلی این باند و توقیف دو دستگاه خودروی حامل مواد مخدر خبر داد.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مرزبانان و همراهی ارزشمند مرزنشینان با دستگاههای امنیتی، تأکید کرد: نیروهای مرزبانی با آمادگی کامل و اشراف اطلاعاتی، هرگونه تحرکی را از سوی سوداگران مرگ رصد کرده و با متخلفان و برهمزنندگان امنیت کشور، با قاطعیت و برابر قانون برخورد خواهند کرد.