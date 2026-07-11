مرزداران غیور سیستان و بلوچستان با اشراف اطلاعاتی و اجرای دو عملیات هدفمند، ضمن انهدام یک باند سازمان‌یافته، موفق به کشف بیش از یک تن انواع مواد مخدر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی‌اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی فراجا اظهار داشت: پس از هفته‌ها رصد مستمر و اقدامات تخصصی، مسیر‌های تردد قاچاقچیانی که قصد انتقال محموله‌های سنگین مواد مخدر به داخل کشور را داشتند، توسط مرزداران استان سیستان و بلوچستان شناسایی شد.

وی افزود: در این سلسله عملیات‌های دقیق که با پشتیبانی اطلاعاتی و استقرار تیم‌های عملیاتی در محور‌های احتمالی تردد قاچاقچیان صورت گرفت، ضربه‌ای مهلک به پیکره این باند سازمان‌یافته وارد آمد و سوداگران مرگ در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند.

فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: در این عملیات‌ها در مجموع یک تن و ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر شامل ۶۰۰ کیلوگرم حشیش و ۴۳۵ کیلو گرم تریاک کشف و ضبط شد.

سردار جاویدان همچنین از دستگیری یکی از اعضای اصلی این باند و توقیف دو دستگاه خودروی حامل مواد مخدر خبر داد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مرزبانان و همراهی ارزشمند مرزنشینان با دستگاه‌های امنیتی، تأکید کرد: نیرو‌های مرزبانی با آمادگی کامل و اشراف اطلاعاتی، هرگونه تحرکی را از سوی سوداگران مرگ رصد کرده و با متخلفان و برهم‌زنندگان امنیت کشور، با قاطعیت و برابر قانون برخورد خواهند کرد.

برچسب ها: باند مواد مخدر ، قاچاق مواد مخدر
خبرهای مرتبط
خیانت خانوادگی برای تأمین هزینه اعتیاد؛ برادر، سارق خانه خواهر از آب درآمد
قانون مبارزه با مواد مخدر باید متناسب با تحولات نوظهور بازنگری شود
ایران مانع ترانزیت ۳۶۶۰ کیلوگرم شیشه به اروپا شد
شکار قاچاقچی در پیچ و خم جاده؛ کشف بیش از ۷۰۰ کیلو تریاک در تانکر سوخت
سرکرده باند عامل شهادت شهید ایمان یوسفی پس از ۷ سال دستگیر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۲۰ تير ۱۴۰۵
اینها هم باید اعدام شوند و هم تمام اموال و دارایی هایشان هم از منقول و غیر منقول را باید مصادره کنند و به خزانه دولت واریز گردد ، و این دارایی ها در راستای بهبود بهداشت و درمان استفاده گردد ...
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۱ ۲۰ تير ۱۴۰۵
دست شما درد نکنه ولی ضربه مهلک مشابهی هم ترامپ لازم داره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۲۰ تير ۱۴۰۵
درود بر همه حافظان امنیت کشور 🇮🇷✊️
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۲۰ تير ۱۴۰۵
اعدامشون کنید بی شرفا رو
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۲۰ تير ۱۴۰۵
اعدامشون کنید بی شرفا رو
۰
۸
پاسخ دادن
هشدار استاندار تهران به متخلفان حریم پایتخت: مرتضی‌گرد محصول ترک فعل مدیران است
آخرین اخبار
هشدار استاندار تهران به متخلفان حریم پایتخت: مرتضی‌گرد محصول ترک فعل مدیران است
پیشنهاد شهرداری برای تمدید استفاده رایگان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد
آزادی سه زندانی جرایم غیرعمد با همت دانش‌آموزان تهرانی
کالای مورد نیاز مردم در انبار قاچاقچیان؛ کشف محموله میلیاردی لوازم خانگی در جنوب تهران
۲۹۰ هزار موتورسوار تهرانی بدون کلاه ایمنی جریمه شدند
هشدار سازمان بازرسی به شرکت فرودگاه‌ها
کشف یک تُن موادمخدر و ۱۰ میلیارد کالای قاچاق در پایتخت
خیانت خانوادگی برای تأمین هزینه اعتیاد؛ برادر، سارق خانه خواهر از آب درآمد
آغاز نهضت ملی امداد و نجات با شعار «هر ایرانی یک امدادگر»/ مردم ۶ مهارت امدادی را آموزش خواهند دید
شتاب‌بخشی به پروژه «سایت‌موزه ایوان ری»
کاهش چشمگیر روز‌های آلوده تهران در سال جاری
قانون مبارزه با مواد مخدر باید متناسب با تحولات نوظهور بازنگری شود
رشد ۱۴۰ درصدی منابع مشاغل خانگی
میدان فاطمی تهران امشب از ساعت ۱۹ تا ۲۴ مسدود می‌شود
ثبت‌نام ۲۹۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری از اسفند تاکنون/ جزئیات پیشنهاد اصلاحی نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان
پوشش کامل بیمه زنان سرپرست خانوار در روستا‌ها
آغاز اعلام آمادگی حج تمتع ۱۴۰۶
برخورد پلیس با عامل استارلینگ
صدور بیش از ۳۵۰ هزار گذرنامه زیارتی از ابتدای ماه محرم تاکنون
ترافیک سنگین صبحگاهی در ۳ محور منتهی به تهران/ مه‌گرفتگی در فیروزکوه