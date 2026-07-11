باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی با بیان اینکه از این میزان سطح ۱۸ هزار و ۸۹۷ هکتار از اراضی غیرملی و ۱۷ هزار و ۶۵۱ هکتار از اراضی ملی است، بر روند اجرایی و رو به رشد قانون رفع تداخلات اراضی کشاورزی در سطح استان فارس تأکید کرد.
او عنوان کرد: این اقدامات در راستای حل مشکلات مالکیت و ساماندهی اراضی انجام شده است.
این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: اجرای دقیق و مقتدرانه قانون رفع تداخلات، نقشی کلیدی در تثبیت مالکیت بهرهبرداران و کاهش چشمگیر اختلافات و دعاوی حقوقی ایفا میکند.
بهجت حقیقی گفت: این فرآیند نه تنها باعث تسریع در صدور اسناد رسمی اراضی کشاورزی میشود، بلکه بستری امن برای جذب و ایجاد امنیت سرمایهگذاری در بخش کشاورزی استان فراهم میآورد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با توجه به اهمیت حفاظت از اراضی ملی و حقوق قانونی کشاورزان، خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی فارس با همکاری تنگاتنگ تمامی دستگاههای عضو کمیسیون، با جدیت کامل به روند بررسی و رسیدگی به پروندههای باقیمانده ادامه خواهد داد تا شفافیت و امنیت اراضی استان بیش از پیش تضمین شود.
منبع: جهاد کشاورزی فارس