باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - پاتریک جیمز هنیگن، روزنامهنگار آمریکایی درباره شکست آمریکاییها از ایران به علت موقعیت خاص ژئوپلیتیک گفت: آمریکاییها هیچوقت در جغرافیا قوی نبودهاند. میگویند تنها راهی که آمریکاییها میتوانند جغرافیا یاد بگیرند این است که به جنگ بروند، آن وقت بسیاری از چیزها را کشف میکنند. آنها کشف کردهاند که ایران از لحاظ جغرافیایی یکی از دشوارترین کشورها برای جنگیدن و فتح کردن است. کافی است از جنگجویان بسیاری در طول سه هزار سال گذشته بپرسید.
این روزنامهنگار آمریکایی ادامه داد: مسئله دیگر این است دونالد ترامپ و دولت آمریکا انسجام ملت ایران، جامعه، سیستم حکومتی و رهبری را دستکم گرفتهاند. اما همه اینها در کنار هم ملت کاملاً تابآوری را ایجاد میکند. باورنکردنیترین موضوع این است که بیشتر آمریکاییها نمیدانند ایران یک جمهوری است. به همین دلیل، ایران لقمه راحتی برای قورت دادن نیست، حتی برای یک قدرت امپریالیستی بزرگ. من فکر میکنم آنها اکنون این درس را آموختهاند.