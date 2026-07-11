در جریان معاملات امروز ۲۰ تیر شاخص کل بورس با کاهش ۱۰۴ هزار و ۲۳۴ واحد در سطح ۵ میلیون و ۱۸۲ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲۰ تیر شاخص کل بورس با کاهش ۱۰۴ هزار و ۲۳۴ واحد در سطح ۵ میلیون و ۱۸۲ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وفیروزه، شپنا و خودرو سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۱۸ هزار و ۴۰۳ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۶۵ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فرآورده نفتی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین  شیمیایی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

شپنا، کیان و افران بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وبملت و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بازار سرمایه ، بورس ایران
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