باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۲۰ تیر شاخص کل بورس با کاهش ۱۰۴ هزار و ۲۳۴ واحد در سطح ۵ میلیون و ۱۸۲ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و شپنا سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وفیروزه، شپنا و خودرو سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هموزن نیز با کاهش ۱۸ هزار و ۴۰۳ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۶۵ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه فرآورده نفتی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین شیمیایی در رتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
شپنا، کیان و افران بیشترین ارزش معامله و نمادهای خودرو، وبملت و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.