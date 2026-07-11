شهروندخبرنگار ما تصاویری از شور و حال حماسی مردم شهیدپرور شهرستان ماهدشت استان البرز در تجمعات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تجمعات شبهای اقتدار و مقاومت، حضور مردم انقلابی کشورمان در کوچه و خیابانهای شهر بیش از گذشته به چشم میخورد، مردمانی از جنس مقاومت و وطن دوستی که تا پای جان برای حفظ این مرز و بوم ایستادهاند.
در همین راستا مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان ماهدشت استان البرز نیز در این تجمع شبانه حماسی شرکت کردند تا بار یگر با رهبر انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند.
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منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز
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