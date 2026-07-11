شهروندخبرنگار ما تصاویری از شور و حال حماسی مردم شهیدپرور شهرستان ماهدشت استان البرز در تجمعات اقتدار و مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تجمعات شب‌های اقتدار و مقاومت، حضور مردم انقلابی کشورمان در کوچه و خیابان‌های شهر بیش از گذشته به چشم می‌خورد، مردمانی از جنس مقاومت و وطن دوستی که تا پای جان برای حفظ این مرز و بوم ایستاده‌اند.
در همین راستا مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان ماهدشت استان البرز نیز در این تجمع شبانه حماسی شرکت کردند تا بار یگر با رهبر انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

روایتی از تداوم تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت در ماهدشت

روایتی از تداوم تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت در ماهدشت

روایتی از تداوم تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت در ماهدشت

روایتی از تداوم تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت در ماهدشت

روایتی از تداوم تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت در ماهدشت

روایتی از تداوم تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت در ماهدشت

روایتی از تداوم تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت در ماهدشت

روایتی از تداوم تجمعات شبانه اقتدار و مقاومت در ماهدشت

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برچسب ها: شهادت ، رهبر انقلاب اسلامی ، سوژه خبری
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