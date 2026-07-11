مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون تعداد ۲۲۳ مجوز توسط این شرکت برای احداث ایستگاه‌های شارژ خودروی برقی در جایگاه‌های عرضه سوخت صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق عظیمی‌فر گفت: به استناد مصوبه بهمن ماه سال ۱۴۰۳ شورای اقتصاد، از ابتدای سال ۱۴۰۴ صدور و تمدید مجوز فعالیت همه جایگاه‌های سوخت شهری و بین‌شهری منوط به اختصاص فضای موردنیاز برای احداث یک ایستگاه شارژ تک نازل برق است.

وی بیان‌داشت: الزامات فنی، ایمنی و استانداردسازی با حضور همه ذی‌نفعان تدوین شده و مطالعات امکان‌سنجی و جذب سرمایه‌گذار نیز انجام شده است.

معاون وزیر نفت با اشاره به این که امکان اخذ مجوز احداث ایستگاه شارژ خودروی برقی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور برای همه متقاضیان وجود دارد، تاکید کرد: با روند موجود امید می‌رود سهم برق در سبد حمل و نقل کشور افزایش یابد.

عظیمی‌فر ادامه‌داد: این شرکت علاوه بر احداث زیرساخت‌های یادشده، تفاهم‌نامه جایگزینی ۲۰ هزار موتورسیلکت فرسوده بنزینی کار شهر تهران با موتورسیکلت‌های برقی را به امضا رساند.

وی با اشاره به عزم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای برقی‌سازی ناوگان حمل و نقل، تصریح کرد: پیش‌نویس قرارداد ۳۲۰۰ موتورسیکلت برقی از بهمن ماه سال ۱۴۰۴ نهایی شده و با توجه به وظایف قانونی سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در انتظار تعیین تکلیف و تأیید این سازمان است.

برچسب ها: خودروی برقی ، جایگاه سوخت
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