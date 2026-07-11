باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق آخرین آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA)، حداقل ۶۷ فلسطینی در این ماه در اثر تخریب خانهها در کرانه باختری اشغالی آواره شدهاند و ۲۴ سازه تخریب شده است.
این دفتر میگوید مقامات اسرائیلی این سازهها را به بهانه نداشتن مجوزهای ساختمانی تخریب میکنند «که تقریباً برای فلسطینیها غیرممکن است».
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد افزود که حملات شهرکنشینان و تخریب خانهها به دلیل فقدان این مجوزها در سال جاری بیش از ۳۲۰۰ فلسطینی را آواره کرده است، «به طور متوسط ۱۷ نفر در روز، دو برابر نرخ روزانه در سه سال گذشته».
منبع: الجزیره