باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، مراسم تعزیه «شبیه نور» امسال نیز با هدف پاسداشت هنر اصیل تعزیه، احیای مجالس مهجور و معرفی ظرفیتهای نمایشی این میراث ارزشمند برگزار میشود. این رویداد با تکیه بر نسخههای اصیل تعزیه، حضور شبیهخوانان برجسته و بهرهگیری از شیوههای صحیح اجرای شبیهخوانی، تلاش دارد ضمن حفظ اصالت این هنر، مخاطبان بیشتری را با ظرفیتهای نمایشی و فرهنگی تعزیه آشنا کند.
در پنجمین دوره «شبیه نور»، پانزده مجلس تعزیه از ساعت ۲۰ در فضای اختصاصی اجراهای محیطی پردیس تئاتر تهران روی صحنه خواهد رفت. این مجالس به ترتیب شامل: مجلس فضل و فتاح، حضرت شاهچراغ (ع)، چاهاندازی حضرت یوسف (ع)، غارت خیمهها، متوکل عباسی، عمرو ابن عبدود، حضرت حمزه (ع)، جناب حر، حضرت مسلم (ع)، حضرت علیاکبر (ع)، طفلان مسلم (ع)، حضرت قاسم (ع)، امام حسین (ع)، حضرت عباس (ع) و حضرت زهرا (س) است.
در این دوره، جمعی از شبیهخوانان و هنرمندان شناختهشده این عرصه از جمله حاج محسن گیوه کش، حاج حسن برکتی، حاج حسن گلختمی، امیر صفری، مجتبی حسن بیگی، مسعود حجازی مهر، جواد مرادی، سیدعلی حسینی، حمزه کاظمی، مهدی صیادی، حسین عقیقی، سیدامیرسیدصالحی، جواد چشمه، جواد تسبیحی، حامد طهماسب پور، مسعود علیجانی، قاسم تسبیحی، مهرادرضاسلطانی، سجاد خسروی نیا و دیگر هنرمندان پیشکسوت و جوان به اجرای مجالس تعزیه خواهند پرداخت.
تجربه موفق دورههای گذشته نشان داده است که «شبیه نور» تنها یک مجموعه اجراهای مناسبتی نیست، بلکه با احیای نسخههای مهجور، توجه به کیفیت اجرا و حفظ اصالت تعزیه، به رویدادی هنری تبدیل شده است که هر سال مخاطبان بیشتری را به پردیس تئاتر تهران میکشاند و جایگاه خود را در میان رویدادهای شاخص نمایشهای آیینی کشور تثبیت میکند.
علاقهمندان برای تماشای این اجراها میتوانند از ۲۱ تیر تا ۴ مرداد، هر شب ساعت ۲۰ به پردیس تئاتر تهران، واقع در اتوبان امام علی (ع) جنوب، خروجی محلاتی شرق، خیابان شاهآبادی جنوبی، بعد از میدان مالک اشتر مراجعه کنند.