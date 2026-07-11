مدیرکل بهزیستی استان فارس از اجرای مصوبه جدید افزایش حق پرستاری افراد دارای معلولیت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید گودرزی مدیرکل بهزیستی استان فارس از افزایش قابل توجه حق پرستاری افراد دارای معلولیت خبر داد و گفت: همزمان با اجرای مصوبات جدید، حق پرستاری مددجویان مشمول با مبالغ جدید پرداخت شده و مابه‌التفاوت ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز به حساب آنان واریز شده است.

او با اشاره به حمایت مستمر سازمان بهزیستی از افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنان اظهار کرد: در حال حاضر ۶ هزار و ۳۰۴ نفر از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید دارای دهک‌های درآمدی یک تا چهار، از خدمات حق پرستاری خانواده‌محور بهره‌مند هستند. مبلغ این کمک‌هزینه که در سال گذشته ۴۲ میلیون ریال بود، در سال جاری با افزایش ۸۰ درصدی به ۷۵ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال رسیده و از خردادماه با مبلغ جدید پرداخت شده است.

او افزود: همچنین مابه‌التفاوت حق پرستاری ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز به حساب تمامی مشمولان این خدمت واریز شده تا پرداخت‌ها مطابق نرخ‌های جدید به‌روزرسانی شود.

مدیرکل بهزیستی فارس با اشاره به توجه ویژه سازمان به افراد دارای اختلال طیف اتیسم گفت: مددجویان دارای اختلال طیف اتیسم که از خدمت حق پرستاری خانواده‌محور بهره‌مند هستند، در سال جاری از افزایش ۹۰ درصدی این کمک‌هزینه برخوردار شده‌اند و حق پرستاری آنان با سرانه ۸۰ میلیون ریال پرداخت شده است.

گودرزی همچنین از افزایش حق پرستاری افراد دارای ضایعه نخاعی خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر ۲ هزار و ۴۰۸ نفر از افراد دارای ضایعه نخاعی در استان فارس از این خدمت بهره‌مند هستند. مبلغ حق پرستاری این گروه نیز از ۴۲ میلیون ریال در سال گذشته، با افزایش ۹۰ درصدی به ۸۰ میلیون ریال در سال جاری رسیده و از خردادماه بر اساس مبلغ جدید پرداخت شده است. مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت این عزیزان نیز همزمان به حساب آنان واریز شده است.

او تأکید کرد: پرداخت به‌موقع و افزایش حق پرستاری، گامی مهم در راستای کاهش بخشی از هزینه‌های نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و حمایت از خانواده‌های آنان است و بهزیستی فارس با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، ارتقای کیفیت خدمات حمایتی و بهبود سطح رفاه جامعه هدف را با جدیت دنبال می‌کند.

منبع: بهزیستی فارس