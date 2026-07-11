استاندار کردستان گفت: وجود پرخیر و برکت رهبر شهید انقلاب محور وحدت و انسجام ملی در کشور بود و شهادتش هم موجب تقویت انسجام و وحدت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسابهرامی- آرش زره‌تن لهونی روز شنبه در آیین گرامیداشت سیدالشهدای انقلاب اسلامی و قائد شهید امّت که با حضور گسترده مردم و مسئولین استان امروز شنبه در مسجد جامع سنندج برگزار شد، از همه کردستانی‌ها که امروز با حضور گسترده خود در این مراسم معنوی به سوگ رهبر شهید نشستند، قدردانی کرد و مجدد این ضایعه بزرگ را محضر همه تسلیت گفت و این جنایت را محکوم کرد.

استاندار کردستان، پیوند مستحکم وحدت بین مردم شیعه و سنی استان که از دیرباز بوجود آمده بود را میراث ماندگار سفر رهبری به کردستان دانست و گفت: یاد و خاطره این سفر معنوی به کردستان که حدود ۱۷ سال پیش اتفاق افتاد همیشه در ذهن مردم استان ماندگار است و اثرات مثبت آن نیز همچنان باقیست.

زره‌تن لهونی همچنین، با یادآوری خاطرات سفر آن بزرگمرد شهید به کردستان ادامه داد: کمرنگ شدن نگاه امنیتی به استان و جایگزینی نگاه فرهنگی به این منطقه از دیگر دستاورد‌های معظم له بود، سفری که مسیر استان در حوزه فرهنگی واقتصادی را مشخص و جایگاه آن را تقویت کرد.

وی اظهار کرد: اگر به بیانات رهبر شهید در سال ۱۳۸۸ رجوع کنیم ضمن اشاره به ظرفیت‌های کردستان، مسیر خدمت برای مدیران استان با بهره‌گیری از پتانسیل کردستان، طراحی و مشخص شد.

استاندار کردستان با اشاره به اینکه پروژه‌های مهمی در این سفر تصویب و در طول این سال‌ها اجرایی شد، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۸تاکنون، هزار و ۲۵۰ پروژه عظیم در کردستان از محل اعتبارات سفر رهبری به بهره‌برداری رسیده است.

زره‌تن لهونی از برگزاری آیین بزرگداشت رهبر شهید با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در همه شهرستان‌های استان خبر داد و ز مردم استان دعوت کرد در این مراسم معنوی حضور پرشور داشته باشند.

برچسب ها: کردستان ، استانداری ، اقامه نماز عید
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