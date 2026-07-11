باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - سرهنگ کاظمی رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صداوسیمای استان گفت: از ابتدای سال تاکنون شاهد رشد تصادفات در جادهها بودهایم، اما در موج سفر اخیر به سمت مشهد و تهران برای مراسم بدرقه رهبر شهید، حوادث بسیار کمی را شاهد بودیم؛ به طوری که در پیک سفر یکهفتهای در مدت مشابه پارسال ۸ فقره تصادف با ۸ فوتی و امسال ۳ تصادف با ۴ فوتی داشتیم که نشاندهنده ۵۰ درصد کاهش فوتیهاست. در تصادفات منجر به جرح نیز با ۳۹ درصد کاهش تصادفات و ۴۶ درصد کاهش مجروحین مواجه بودیم.
او افزود: ۹ جلسه مفصل برای این یک هفته برگزار شد، بیش از ۲۳۰ گشت پلیس راه و انتظامی امنیت جادهها را بر عهده داشتند و موکبها و استراحتگاههای بینراهی کمک زیادی به رفع خستگی رانندگان و کاهش حوادث کردند.
سرهنگ کاظمی بیان کرد: در استان بیش از ۱۷ هزار کیلومتر راه داریم که بهطور متوسط بیش از ۹۰ گشت برای راهها فعال است. مسیرها کویری، طولانی و خستهکننده است؛ بنابراین وجود استراحتگاه بینراهی و سایبان بسیار حائز اهمیت است؛ حتی خیرین میتوانند بهعنوان مثال سایبان یا نمازخانه بینراهی به نام خود یا رفتگان خود در مسیرهای بینراهی احداث کنند.
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رئیس پلیس راه خراسان جنوبی ادامه داد: پارسال تابستان سختی بود و در آن حدود ۱۰۰ نفر فوتی در جادهها داشتیم که ۶۰ درصد بومی استان بودند؛ امسال باید همه پای کار آمده و نهایت رعایت را داشته باشند.
او عنوان کرد: عدم توجه به جلو، سرعت غیرمجاز و نبستن کمربند ایمنی از سه عامل مهم تصادفات است، بنابراین از رانندگان و سرنشینان تقاضا داریم به این موارد بیش از پیش توجه کنند.