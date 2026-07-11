باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸؛ تنهایی با بیان اینکه از همان روزهای نخست، تمامی ظرفیت‌های اجرایی منطقه برای برگزاری هرچه بهتر این آیین به میدان آمد، اظهار کرد: محدوده سه‌راه تهرانپارس تا سبلان به طول حدود ۵ کیلومتر در مسیر اصلی بدرقه قرار داشت و به همین منظور، عملیات گسترده آماده‌سازی این محور از بیش از دو هفته قبل آغاز شد.

وی افزود: در این مدت، حدود ۱۰ کیلومتر نرده رفت و برگشت جمع‌آوری شد، عملیات لکه‌گیری آسفالت، رفع موانع فیزیکی، ایمن‌سازی مسیر و سیاه‌پوش‌سازی معابر انجام گرفت تا بستر مناسب برای حضور گسترده مردم فراهم شود.

شهردار منطقه ۸ با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات رفاهی برای عزاداران گفت: به منظور کاهش اثرات گرمای هوا، شیرهای آب در طول مسیر جانمایی شد و چندین مه‌پاش نیز بر روی پل‌های عابر پیاده نصب شد تا شرایط مناسب‌تری برای حضور زائران و عزاداران فراهم شود.

تنهایی با اشاره به میزبانی منطقه از زائران استان سمنان تصریح کرد: با توجه به تعیین منطقه ۸ به عنوان میزبان این استان، ظرفیت اسکان حدود ۶۰ هزار نفر در محدوده پیش‌بینی شد تا زائران با سهولت بیشتری در مراسم حضور یابند. همچنین پایانه علم و صنعت به عنوان محل ورود و خروج اتوبوس‌های زائران در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: همزمان با ورود و خروج زائران، پردیس فرهنگی منطقه فعال بود و خدمات فرهنگی، توزیع آب خنک، میوه و غذای گرم به میهمانان ارائه شد تا بخشی از نیازهای رفاهی آنان تأمین شود.

شهردار منطقه ۸ همچنین از تلاش مستمر نیروهای خدمات شهری قدردانی کرد و گفت: پاکسازی، نظافت و نگهداشت مسیر تشییع به صورت شبانه‌روزی انجام شد تا فضای شهری در شأن این مراسم بزرگ حفظ شود.

تنهایی در پایان با قدردانی از حضور گسترده مردم خاطرنشان کرد: آنچه این آیین را ماندگار کرد، همراهی و حضور پرشور مردم بود و مدیریت شهری با بسیج امکانات خود تلاش کرد زمینه برگزاری منظم، ایمن و شایسته این مراسم را فراهم کند.