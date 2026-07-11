شهردار منطقه۸ با تشریح اقدامات مدیریت شهری این منطقه در آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب، از اجرای بیش از دو هفته عملیات فشرده برای آماده‌سازی ۵ کیلومتر از مسیر تشییع، آمادگی و استقرار گسترده خدمات شهری، رفاهی و فرهنگی در محدوده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۸؛ تنهایی با بیان اینکه از همان روزهای نخست، تمامی ظرفیت‌های اجرایی منطقه برای برگزاری هرچه بهتر این آیین به میدان آمد، اظهار کرد: محدوده سه‌راه تهرانپارس تا سبلان به طول حدود ۵ کیلومتر در مسیر اصلی بدرقه قرار داشت و به همین منظور، عملیات گسترده آماده‌سازی این محور از بیش از دو هفته قبل آغاز شد.

وی افزود: در این مدت، حدود ۱۰ کیلومتر نرده رفت و برگشت جمع‌آوری شد، عملیات لکه‌گیری آسفالت، رفع موانع فیزیکی، ایمن‌سازی مسیر و سیاه‌پوش‌سازی معابر انجام گرفت تا بستر مناسب برای حضور گسترده مردم فراهم شود.

شهردار منطقه ۸ با اشاره به پیش‌بینی تمهیدات رفاهی برای عزاداران گفت: به منظور کاهش اثرات گرمای هوا، شیرهای آب در طول مسیر جانمایی شد و چندین مه‌پاش نیز بر روی پل‌های عابر پیاده نصب شد تا شرایط مناسب‌تری برای حضور زائران و عزاداران فراهم شود.

تنهایی با اشاره به میزبانی منطقه از زائران استان سمنان تصریح کرد: با توجه به تعیین منطقه ۸ به عنوان میزبان این استان، ظرفیت اسکان حدود ۶۰ هزار نفر در محدوده پیش‌بینی شد تا زائران با سهولت بیشتری در مراسم حضور یابند. همچنین پایانه علم و صنعت به عنوان محل ورود و خروج اتوبوس‌های زائران در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: همزمان با ورود و خروج زائران، پردیس فرهنگی منطقه فعال بود و خدمات فرهنگی، توزیع آب خنک، میوه و غذای گرم به میهمانان ارائه شد تا بخشی از نیازهای رفاهی آنان تأمین شود.

شهردار منطقه ۸ همچنین از تلاش مستمر نیروهای خدمات شهری قدردانی کرد و گفت: پاکسازی، نظافت و نگهداشت مسیر تشییع به صورت شبانه‌روزی انجام شد تا فضای شهری در شأن این مراسم بزرگ حفظ شود.

تنهایی در پایان با قدردانی از حضور گسترده مردم خاطرنشان کرد: آنچه این آیین را ماندگار کرد، همراهی و حضور پرشور مردم بود و مدیریت شهری با بسیج امکانات خود تلاش کرد زمینه برگزاری منظم، ایمن و شایسته این مراسم را فراهم کند.

برچسب ها: زائران ، شهرداری تهران
خبرهای مرتبط
پایان مأموریت اسکان زائران در منطقه یک؛ بازگشت فعالیت مراکز به روال عادی
روایت میزبانی منطقه ۱۱ از مراسم وداع؛
بسیج همه ظرفیت‌های مدیریت شهری برای خدمت به عزاداران پدر امت
بیش از ۱۰ میلیون زائر در مراسم تشییع پذیرایی و اسکان داده شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هشدار استاندار تهران به متخلفان حریم پایتخت: مرتضی‌گرد محصول ترک فعل مدیران است
آخرین اخبار
هشدار استاندار تهران به متخلفان حریم پایتخت: مرتضی‌گرد محصول ترک فعل مدیران است
پیشنهاد شهرداری برای تمدید استفاده رایگان از مترو و بی آر تی تا نیمه مرداد
آزادی سه زندانی جرایم غیرعمد با همت دانش‌آموزان تهرانی
کالای مورد نیاز مردم در انبار قاچاقچیان؛ کشف محموله میلیاردی لوازم خانگی در جنوب تهران
۲۹۰ هزار موتورسوار تهرانی بدون کلاه ایمنی جریمه شدند
هشدار سازمان بازرسی به شرکت فرودگاه‌ها
کشف یک تُن موادمخدر و ۱۰ میلیارد کالای قاچاق در پایتخت
خیانت خانوادگی برای تأمین هزینه اعتیاد؛ برادر، سارق خانه خواهر از آب درآمد
آغاز نهضت ملی امداد و نجات با شعار «هر ایرانی یک امدادگر»/ مردم ۶ مهارت امدادی را آموزش خواهند دید
شتاب‌بخشی به پروژه «سایت‌موزه ایوان ری»
کاهش چشمگیر روز‌های آلوده تهران در سال جاری
قانون مبارزه با مواد مخدر باید متناسب با تحولات نوظهور بازنگری شود
رشد ۱۴۰ درصدی منابع مشاغل خانگی
میدان فاطمی تهران امشب از ساعت ۱۹ تا ۲۴ مسدود می‌شود
ثبت‌نام ۲۹۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری از اسفند تاکنون/ جزئیات پیشنهاد اصلاحی نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان
پوشش کامل بیمه زنان سرپرست خانوار در روستا‌ها
آغاز اعلام آمادگی حج تمتع ۱۴۰۶
برخورد پلیس با عامل استارلینگ
صدور بیش از ۳۵۰ هزار گذرنامه زیارتی از ابتدای ماه محرم تاکنون
ترافیک سنگین صبحگاهی در ۳ محور منتهی به تهران/ مه‌گرفتگی در فیروزکوه