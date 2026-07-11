باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - نشست هیئتمدیره این انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان به جعفر قرائتی ستوده و با حضور اعضا در محل اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این نشست، مهمترین برنامهها و اقدامات انجمن در حوزه تعاملات فراتشکلی، توسعه صنعتیسازی ساختمان، اصلاح ساختارهای حقوقی و تقویت زیرساختهای رسانهای مورد بررسی قرار گرفت.
جعفر قرائتی ستوده، رئیس انجمن، با اشاره به روند رو به رشد فعالیتهای انجمن، از موفقیت در گسترش تعاملات فکری و اجرایی با تشکلهای همسو از جمله انبوهسازان، مهندسان مشاور و معماران خبر داد گفت: راهبرد جدید انجمن در شورای هماهنگی تشکلها بر پایه تقسیم مسئولیتها و همافزایی میان تشکلهای تخصصی برای دستیابی به نتایج مؤثرتر تدوین شده است.
رئیس انجمن همچنین با ارائه گزارشی از فعالیتهای صورتگرفته در کمیسیونهای اتاق بازرگانی تهران، از پیگیری تدوین آییننامه طراحی شهرکها، مشارکت در پژوهشهای کمیسیون انرژی و احداث و امضای تفاهمنامه با مرکز داوری اتاق تعاون ایران خبر داد. بر اساس این تفاهمنامه، پروژههای مشترک تعریف شده و کارشناسان فنی انجمن در فهرست کارشناسان رسمی (وندورلیست) اتاق تعاون قرار خواهند گرفت.
یکی از مهمترین محورهای این نشست، بررسی روند تدوین آییننامه صنعتیسازی در چارچوب برنامه هفتم بود. اعضای هیئتمدیره بر ضرورت تغییر نگاه به صنعت ساختمان از «ساختمان به عنوان پروژه» به «ساختمان به عنوان محصول» تأکید کردند؛ رویکردی که مدیریت یکپارچه فرآیند طراحی، اجرا و نگهداری ساختمان را دنبال میکند و در آستانه نهاییسازی برای طرح در هیئت دولت قرار دارد.
راهاندازی عملیاتی «استودیو گفتمان» برای تولید محتوای تخصصی و تدوین کاتالوگ دوزبانه با هدف معرفی ظرفیتهای انجمن در عرصههای بینالمللی، از مهمترین برنامههای این بخش عنوان شد.
در بخش دیگری از جلسه، امیرپویا اصغری، رئیس کمیسیون معماری انجمن، از نهایی شدن تفاهمنامه همکاری با انجمن معماران شهرساز خبر داد. وی با تأکید بر ضرورت نگاه یکپارچه به پروژههای صنعتیسازی، اظهار کرد که تدوین شرح خدمات تخصصی صنعتیسازی و متدولوژی محاسبه حقالزحمه در اولویت کاری این کمیسیون قرار گرفته است.
همچنین اعضای هیئتمدیره بر پیگیری تدوین قراردادهای تیپ کنسرسیومی برای پروژههای بزرگ، ایجاد سازوکار مشترک حقوقی میان تشکلها، توسعه الگوهای موفق صنعت شهرها، آزادسازی اراضی برای احداث دهکدههای سلامت و شهرکهای لجستیک، تدوین نظام رتبهبندی مشاوران حوزه صنعتیسازی، حضور مؤثر در نشستهای وزارت راه و شهرسازی و طراحی سازوکار انتقال دانش میان پیشکسوتان و متخصصان جوان صنعت ساختمان تأکید کردند.
در پایان این نشست، اعضای هیئتمدیره بر ضرورت تقویت همکاریهای بینتشکلی، توسعه استانداردهای صنعتیسازی و حرکت به سمت تحول ساختاری در صنعت ساختمان را بهعنوان مهمترین اولویتهای پیشروی انجمن تأکید کردند.