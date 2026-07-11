باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی - حجتالاسلام عبدالرضا پورذهبی روز شنبه در مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» که در مسجد جامع سنندج برگزار شد، با استناد به آیه ۴۵ سوره انفال اظهار کرد:خداوند در این آیه به مؤمنان فرمان میدهد که هنگام رویارویی با دشمنان، استقامت داشته باشند و همواره خدا را یاد کنند و این آموزه امروز بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز جامعه اسلامی است.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع و بزرگداشت رهبر شهید، این حضور را نشانه قدردانی ملت از سالها مجاهدت، ایستادگی و خدمت دانست و افزود: این حضور، پیام وحدت، وفاداری و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.
حجتالاسلام پورذهبی با بیان اینکه رهبر شهید شخصیتی بودند که در مکتب اسلام و اهلبیت (ع) تربیت شدند، تصریح کرد: این شخصیت بزرگ با خودسازی، تهذیب نفس، بهرهگیری از معارف دینی و تکیه بر ایمان، به جایگاهی رسیدند که امروز نه تنها در ایران، بلکه در میان ملتهای آزاده جهان از او به نیکی یاد میشود.
پورذهبی با تأکید بر اینکه عزت حقیقی در ایستادگی بر اصول به دست میآید، اظهار داشت: ملت ایران مسیر مقاومت، استقلال و عزت را برگزیده و با وجود فشارها و تهدیدها، این مسیر را با قدرت ادامه خواهند داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، مسئولان را به خدمترسانی بیشتر به مردم فراخواند و تصریح کرد: مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی باید با روحیهای جهادی، حضور میدانی، پاسخگویی و تلاش مضاعف، برای حل مشکلات مردم و جلب رضایت عمومی اقدام کنند.
نماینده ولیفقیه در کردستان، حفظ وحدت، امید، آرامش و انسجام ملی را از ضروریات شرایط کنونی کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: همدلی مردم و مسئولان، سرمایه اصلی کشور است و با تکیه بر این سرمایه و ادامه راه شهدا، میتوان بر مشکلات غلبه کرد.
اجرای ۱۲۵۰ پروژه، از مهمترین دستاوردهای سفر تاریخی رهبر شهید به استان است
آرش زرهتن لهونی، استاندار کردستان، نیز درادامه این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، به سفر تاریخی ایشان به استان کردستان در سال ۱۳۸۸ اشاره کرد و گفت: یاد آن سفر همچنان در ذهن و خاطره مردم استان زنده است و رهنمودهای رهبر شهید، مسیر توسعه کردستان را بهویژه در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و عمرانی ترسیم کرد.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از دستاوردهای آن سفر طی سالهای گذشته محقق شده است، افزود: در چارچوب مصوبات این سفر، یکهزار و ۲۵۰ پروژه مهم و اثرگذار در استان به اجرا درآمد که نقش بسزایی در تسریع روند توسعه و آبادانی کردستان داشت.
استاندار کردستان بهرهبرداری از بیمارستان کوثر سنندج، کارخانه لاستیک بارز و اجرای طرحهای مهم راهسازی را از مهمترین نتایج این سفر برشمرد و تأکید کرد: این پروژهها نقش مؤثری در ارتقای زیرساختهای خدماتی، درمانی، صنعتی و حملونقل استان ایفا کرده است.
لهونی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری آیینهای بزرگداشت رهبر شهید در تمامی شهرستانهای استان خبر داد و اظهار داشت: نخستین مراسم امروز در سنندج برگزار شد و در ۹ شهرستان دیگر نیز این آیینها به ترتیب در روزهای آینده برگزار خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد همانند مراسم سنندج، مردم سایر شهرستانهای استان نیز با حضور گسترده و پرشور خود، یاد و خاطره رهبر شهید را گرامی بدارند.
گفتنی است؛مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» روز شنبه با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی در مسجد جامع سنندج برگزار شد.
این مراسم با سخنرانی، مداحی و اجرای سرود دانشآموزی همراه بود. حاضران نیز با سر دادن شعارهایی از جمله «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «ای رهبر شهیدم، راهت ادامه دارد»، ضمن محکوم کردن جنایات استکبار جهانی، بر ادامه راه و آرمانهای رهبر شهید تأکیدکردند.