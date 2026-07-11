پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید ایران منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در پیامی ضمن قدردانی صمیمانه از حضور ده‌ها میلیونی مردم ایران و عراق در مراسم تشییع «آقای شهید ایران»، خطاب به امام شهید امت تأکید کردند: عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه‌ی شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم.

ایشان در ادامه تصریح کردند: این انتقام، خواست ملّت ما است و به‌طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیل‌شان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد.

متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

‌بسم‌ الله ‌الرّحمن الرّحیم

السَّلامُ‌ علیکَ یا ثاراللهِ وَ‌ ابنَ ثاره وَ الوِترَ المَوتور. السَّلامُ‌ علیکَ وَ علی جَدِّکَ وَ اَبیکَ وَ اُمِّکَ وَ اَخیکَ وَ المَعصومینَ مِن وُلدِک.

سلام بر امامی که ندای حیات‌بخش قیامش، پژواکی عظیم و پرطنین از بعثت نبوی را تا اعماق دوردست تاریخ امتداد بخشید و از اثر آن انقلاب اسلامی ایران پدید آمد. انقلابی که از اساس حسینی بود و با شعار و مرام حسین ساخته شد و بالید. آقای شهید ایران هم با همین مرام رشد کرد. او حسینی بود، حسینی اندیشید، حسینی حرکت کرد، حسینی جهاد و مقاومت نمود، حسینی زیست، و حسینی خون خود را در راه مکتب حسین تقدیم کرد و به شهادت رسید. در زمره‌ی حسینیان، کسانی هستند که وقتی در راه حسین و برای مکتب و مرام حسین علیه‌السّلام، خونشان مظلومانه بر زمین میریزد، امّت اسلام به حرکت در می‌آید و آن زمان، به عاشورا و آن مکان، به کربلا متّصل میشود. حال هم همان شور حسینی، ملّت ما را بعثت بخشیده و مکتب خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید را جلوه‌ای تازه داده است. این است آن غوغای حیات‌بخشی که انعکاس ندای مظلومیّت حسین علیه‌السّلام و ندای هَل مِن ناصرٍ یَنصُرُنیِ او در ایران و پس از آن در عراق و سایر کشورها بپا می‌کند و زلزله در باطل می‌اندازد. و جا دارد به همین مناسبت از حضور ده‌ها میلیونی، اعجاب‌برانگیز، دشمن‌شکن و تاریخی مردم در شهرها و روستاهای ایران و عراق خصوصاً تهران، قم، نجف، کربلا، و مشهد صمیمانه قدردانی کنم. 

ملّت ما خونخواه حسین است. این ملّت بزرگ سالها فرزندان خود را در راه حسین و در جنگ با دشمنان حسین و مرام حسینی فدا کرد. و اینک هم خونخواه او و حسینیان زمان است.

اکنون به پیشوای شهیدمان عرض می‌کنم: ای قتیل مظلوم! ای مظلوم سرافراز! ای بنده‌ی صالح خدا! حال که با چشمان اشکبار و دلهای شکسته با پیکر شما وداع میکنیم، با شما عهد می‌بندیم که مکتب شما را پاس بداریم و آن طریق مستقیمی که شما ترسیم کردید را با استقامت بپیماییم و در این راه از سختیها نهراسیم، و همچون شما به بِشارات و وعده‌های الهی دل ببندیم.

عهد می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه‌ی شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم. این انتقام، خواست ملّت ما است و به‌طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیل‌شان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر، متوقّف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم، این مطلب محقّق خواهد شد و بزودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد.

ای پدر شهید امّت، نوشیدن شهد شهادت که عمری در آرزوی آن بودید، گوارایتان باد. پوشیدن خلعت شهادت با بدنی که نشان‌ها از مادرتان زهرای اطهر و جدّتان اباعبدالله الحسین و اباالفضل العباس علیهم الصلاة و السّلام دارد، مبارکتان باشد. و شما ای همراهان مظلوم او که غافلگیرانه مورد هجوم دشمن قرار گرفتید و به شهادت رسیدید، خوشا به‌حالتان که اینک میهمان آن مولائی هستید که شاید بارها رأفت و لطفشان را درک کرده بودید. آن آقائی که باب رحمت الهی برای همه و بخصوص مردمان این سرزمین هستند، اینک میزبان شمایند و جوار امنشان خانه‌ی شما شده است.

و شما ای سرور عالی مقام! ای بزرگوار! ای امام رئوف! یا اباالحسن الرّضا المرتضی که برترین صلوات خدا بر شما باد، اکنون جسم پاره پاره‌ی خادمی از خادمین حضرتتان و عترت طاهره، پس از سالها جِدّ و جَهد و مجاهدتِ بی‌وقفه به همراه ابدان شهدایی از خانواده‌اش که هر یک یادآور شهیدی از شهیدان دشت کربلا است، در این خاک پاک می‌آرمند تا آن روزی که به امر الهی، خورشید عالم‌تاب، حضرت بقیه‌الله عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشّریف، از پس ابرهای غیبت بیرون آید و بر مردمان کره‌ی خاکی، نور رحمت الهی را بتاباند که در آن روز که امید داریم خیلی زود برسد، ستارگانی از میان صدّیقین و شهدا و اولیاء، آن حضرت را همراهی خواهند کرد و امید داریم که آقای شهیدمان یکی از آنان باشد و بار دیگر صحنه‌هایی درخشان و ناب از مجاهدت و وفای به عهد اَلَست را به نمایش بگذارد و شاید این همراهان در آن روز هم او را همراهی کنند.

ای مولای رئوف! آقایمان که همه چیزش را در راه شما صرف کرد و همراهان شهیدش را به شما و لطف و عنایت جنابتان می‌سپاریم تا همچنان که در حیات دنیوی خود از لطف شما بهره‌مند بودند، از این پس هم همانطور و بلکه بسیار بالاتر و بیشتر از آن برخوردار باشند.

در آخر، بار دیگر به سرورمان حضرت بقیه‌الله عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف تسلیت عرض میکنیم و از آن بزرگوار مهربان درخواست میکنیم که ادعیه‌ی زاکیه‌ی خود را متوجه آقای شهید ایران و همراهان شهیدش و همه شهدا بفرمایند و از حضرت حق جلَّ و علا برای همه‌ی شهیدان علوّ درجات و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر و برای ملّت مظلوم ایران فتح و نصرت قطعی و قریب‌الوقوع طلب نمایند، ان‌شاءالله.

سید مجتبی حسینی خامنه‌ای
 ۱۸ تیر ۱۴۰۵

برچسب ها: رهبر انقلاب ، مراسم تشییع ، رهبر شهید انقلاب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷۰
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
جانم فدای رهبرم حضرت آقا خامنه ‌ای
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مدیریت تنگه رو با ترامپ تاخت بزنید و علنا بگویید که اگر ترامپ را تحویل دهید تنگه مال خودتان ... آمریکایی ها اهل معامله هستن و احتمالا قبول می کنند
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
لبیک یا خامنه ای.جانم فدای رهبر و کشورم.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۱۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
الله اکبر
تا آخرین خون پای ایران اسلامی
۴
۹
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۴:۱۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
به خدا اگر سنگین نزنیم عربا رو اول اونا میزنن و حساب کار دستشون نمیاد، حتی قبل از اسراییل حرومزاده باید اول عربا بخورن ، نه دوتا پایگاه، سنگین
۳
۶
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۰۴:۱۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
الان چرا عربا رو سنگین نمیزنیم؟؟؟؟ اونا باید بزنن خاک ما رو بعد پایگاه نظامی بزنیم، از خاک اونا زده شده، از فرودگاه بزنین تا همه جا ، این خواسته رهبر شهید و رهبری الان هست ، باید فرا تر هم از منظقه بره ، امارات چرا نمیخوره ، ما نمیخوایم فقط پایگاه امریکا بخوره ، فرودگاه قطر و دبی باید بخوره با خاک یکی بشه و هیچ هوامیمایی نمونه ، به خاطر چهار تا هواپیمای قراضه که داده داریم رعایتشتو میکنیم ؟؟؟؟
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
اگر کاخ سفید را نشانه گرفته شود چه شود ماشاءالله قاره پیما داریم
۳
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
دلگرمی و جان ما هستی آقا جان. جانم فدات. ان‌شاالله همیشه سلامت باشید و دشمنانتان نابود شوند.
۴
۶
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۰۰:۰۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
سلام
سلام بر رهبر عزیز . یکی نوشته بود اسراییل ترامپ رو ترور کنه بندازه گردن ایران چی؟ شاید این تنها موردی باشه که از اسراییل تشکر میکنیم . ترامپ رو یکی بزنه هرکس باشه خوبه . تاثیرش یکیه داداش .
۳
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۲۰ تير ۱۴۰۵
از مسئولین می خواهم هر چه سریعتر به خواسته ها و اوامر رهبری برگردند. علی الاصول رهبر
۳۵
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۴ ۲۰ تير ۱۴۰۵
وقتی این پیام در میدان خوانده شد، بغضی تمام وجودم را گرفت
۳۲
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
فرزند ایران
۲۳:۲۶ ۲۰ تير ۱۴۰۵
لبیک یا سید مجتبی
۳۲
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۲۰ تير ۱۴۰۵
لبیک یا خامنه ای 💚
۲۹
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۲۰ تير ۱۴۰۵
یا علی ، لبیک یا خامنه ای
۲۸
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۲۰ تير ۱۴۰۵
لبیک
۲۹
۱۶
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