با اجرای طرحی نوآورانه در استان فارس، ترتیب مراحل پیش از ازدواج تغییر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برای نخستین بار در کشور، فرایند خدمات پیش از ازدواج در استان فارس با حمایت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز و پیگیری‌های بهارنکو دستخوش تغییر شد و با جابه‌جایی یک رویه ۳۲ ساله، از این پس زوجین بعد از انجام مشاوره و آموزش‌های هنگام ازدواج بهارنکو، آزمایش‌های طبی ازدواج را انجام خواهند داد. 

طرح جابه‌جایی فرایند آموزش و آزمایش پیش از ازدواج، نتیجه سه سال مطالعه، کار کارشناسی، تدوین مقالات پژوهشی و تعامل مستمر بهارنکو با دانشگاه علوم پزشکی می‌باشد. 

اجرای آزمایشی (پایلوت) این طرح از آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ در شیراز آغاز شد و پس از گذشت شش ماه، ارزیابی‌ها نشان‌دهنده رضایت بسیار مطلوب زوجین بود؛ موضوعی که موجب شد دانشگاه علوم پزشکی شیراز با استناد به این نتایج، اجرای سراسری آن را در کل استان ابلاغ نمایند.

از مهم‌ترین دلایل این تغییر بنیادین، می‌توان به دو عامل «حفظ حریم خصوصی خانواده‌ها» و «افزایش اثربخشی مشاوره و آموزش‌ها» اشاره کرد.

 پیش از این، مراجعه زودهنگام زوجین به آزمایشگاه، به‌ویژه در شهرستان‌های کم‌جمعیت، به‌سرعت در میان اطرافیان منتشر می‌شد.

در چنین شرایطی، اگر در جلسات مشاوره مشخص می‌شد که دو نفر تناسب لازم را برای ازدواج ندارند، خانواده‌ها غالبا برای حفظ آبرو و ترس از قضاوت‌ها به ادامه مسیر تن می‌دادند؛ موضوعی که زمینه‌ساز آسیب‌های جدی و طلاق در آینده می‌شد. 

از سوی دیگر، در شیوه قبلی، اطمینان زودهنگام از نتیجه آزمایش‌ها باعث می‌شد زوجین انگیزه‌ای برای حضور مؤثر در کلاس‌های مهارت‌های زندگی و مشاوره‌های تخصصی نداشته باشند و آن را صرفا یک الزام اداری تلقی کنند.

با اجرای شیوه جدید، اهمیت و اثربخشی آزمون‌های شخصیت‌شناسی و مشاوره و آموزش‌های پیش از ازدواج به‌مراتب افزایش یافته است.

در بخش دیگری از این طرح که توسط بهارنکو تدوین شده، برای توسعه نقش خانواده‌ها در فرایند ازدواج برنامه‌ریزی شده است.

در همین راستا و برای نخستین بار در کشور، حضور والدین در جلسات مشاوره تخصصی برای دختران زیر ۱۸ سال و پسران زیر ۲۰ سال در استان فارس الزامی شد. 

همچنین برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه تمامی والدین زوجین، با هدف نقش‌آفرینی فعال‌تر خانواده‌ها در آگاهی‌بخشی و تصمیم‌گیری فرزندان، از برنامه‌های تکمیلی این مسیر جدید است.

هدف اصلی این تغییر رویه، افزایش کیفیت مشاوره، تقویت تصمیم‌گیری آگاهانه و شکل‌گیری ازدواج‌های پایدارتر است و امید می‌رود این ابتکار که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراژ به اجرا درآمده، در آینده نزدیک به عنوان یک الگوی موفق ملی در سایر استان‌های کشور نیز عملیاتی شود.

منبع: علوم پزشکی شیراز 

برچسب ها: بهار نکو ، ازدواج ، آگاهی ، آزمایش ، استان فارس ، شیراز
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