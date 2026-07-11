باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ساعت ۱۱:۲۲ ظهر امروز یک مورد آتش‌سوزی در فضای سبز به آدرس ارتفاعات اوین، در ارتفاعات شمال تهران و محدوده اوین، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی به همراه دو دستگاه تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند.

ملکی ادامه داد: در ارتفاعات اوین که آتش‌سوزی تا بخش‌هایی پایین‌تر نیز گسترش یافته بود، حدود یک هکتار از فضای سبز دچار حریق شده و علوفه‌های خشک در محوطه جنگلی آن محدوده طعمه آتش شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران تصریح کرد: خوشبختانه آتش به ساختمان‌ها، محوطه‌ها و سازمان‌هایی که در اطراف این محدوده قرار داشتند، هیچ‌گونه سرایتی نداشت و حریق تنها در محدوده فضای سبز و علوفه‌های خشک جنگلی رخ داده بود.

وی گفت: آتش‌نشانان از چند جهت عملیات را آغاز کردند، حریق را محاصره کرده و موفق به مهار کامل آن شدند.

ملکی خاطرنشان کرد: بخش عمده عملیات لکه‌گیری نیز انجام شده و نیروهای آتش‌نشانی هم‌اکنون در مراحل پایانی لکه‌گیری هستند. پیش‌بینی می‌شود تا حدود یک ساعت آینده عملیات به‌ طور کامل به پایان برسد.

وی افزود: این حادثه خوشبختانه هیچ‌گونه مصدوم یا تلفات جانی نداشت و عملیات به‌زودی به پایان خواهد رسید.