باشگاه خبرنگاران جوان - یادداشت زیر به بررسی جایگاه رهبری و تداوم نهضت اسلامی پس از ارتحال امام خمینی (رحمه الله) و شهادت امام خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه با وجود توطئه‌های دشمنان، انقلاب اسلامی با رهبری حکیمانه و بصیرت ملت، نه تنها خاموش نشد، بلکه به الگویی برای آزادی‌خواهان جهان تبدیل شد.

مقدمه:

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه ۱۳۵۷، بسیاری از تحلیلگران سیاسی و کارشناسان حوزه روابط بین‌الملل، این واقعه تاریخی را یک پدیده مقطعی می‌پنداشتند که با تغییر شرایط و به‌ویژه با فقدان بنیان‌گذار آن، حضرت امام خمینی (رحمه الله)، فرو خواهد پاشید. این نگاه ماتریالیستی، که بر محاسبات قدرت سخت و ابزارهای مادی استوار بود، تصور می‌کرد که پایان جنگ تحمیلی و سپس ارتحال رهبر کبیر انقلاب، به معنای سرد شدن گرمای نهضت و بازگشت جامعه ایران به دوران پیش از انقلاب یا وابستگی کامل به بلوک‌های قدرت جهانی است.

مسأله اصلی اینجاست که چگونه با وجود تمام این فشارها و پیش‌بینی‌های قطعی دشمنان مبنی بر فروپاشی، نهضت اسلامی نه تنها متوقف نشد، بلکه با گذشت زمان و در دوران جدید رهبری، عمق و گستره بیشتری یافت و اکنون در اوج قدرت و نفوذ منطقه‌ای و بین‌المللی قرار دارد.

بررسی این ناسازگاری ظاهری و تبیین دلایل دوام و پایداری انقلاب اسلامی، امری ضروری برای نسل حاضر و آینده است. در دنیایی که جریان‌های سکولار و لیبرال به سرعت در حال تغییر و تحول یا فروپاشی هستند، درک پویایی یک نظام مبتنی بر ارزش‌های دینی و الهی می‌تواند درس‌های بزرگی برای جوامع آزادی‌خواه داشته باشد.

ضرورت این بحث در آن است که نشان دهد چگونه یک رهبری حکیم و آگاه به مقتضیات زمان، در کنار یک ملت بیدار و مؤمن، می‌توانند معادلات پیچیده سیاسی جهان را به نفع مستضعفان تغییر دهند. شناخت دقیق این عوامل، به ما کمک می‌کند تا توطئه‌های جدید دشمنان که این بار هم با ابزارهای جنگ نرم و هم با تهاجم نظامی برای فروپاشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران طراحی شده‌اند را بشناسیم و با آنها مقابله کنیم.

هدف اصلی از نگارش این مقاله، واکاوی ابعاد مختلف شخصیت حضرت آیت ‌الله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس سره) به عنوان سکان‌دار هوشمند کشتی انقلاب پس از امام راحل و تبیین نقش بی‌بدیل ایشان در استمرار و تعالی نهضت اسلامی است.

این نوشتار در پی آن است تا نشان دهد که چگونه امام شهیدمان با تکیه بر اصول توحیدی، شناخت دقیق از تاریخ و جامعه ایران و اتکا به قدرت مردم، توانستند انقلاب را از گرداب‌های خطرناک نجات دهند و آن را به سمت اهداف عالی‌تر هدایت کنند.

همچنین هدف دیگری که در این مقاله دنبال می‌شود، پاسخ به این پرسش است که چگونه شهادت ایشان، به جای ایجاد خلاء، انگیزه‌ای تازه برای حرکت جهادی و استکبارستیزی در میان ملت ایران و امت اسلامی ایجاد می‌کند؟

ادامه راه خمینی کبیر؛ عبور از طوفان‌های تهدید

دستگاه محاسباتی استکبار جهانی، همواره مبتنی بر داده‌های مادی و آمارهای نظامی و اقتصادی بوده است. آنها نمی‌توانستند درک کنند که یک نهضت که ریشه در باورهای قلبی و ایمان مردم دارد، با رفتن فیزیکی رهبرش از بین نمی‌رود.

در سال‌های پس از پیروزی انقلاب و به‌ویژه در فاصله بین پایان جنگ تحمیلی و ارتحال امام خمینی (رحمه الله)، غرب و شرق با ابزارهای مختلف رسانه‌ای و سیاسی، این ادعا را ترویج می‌کردند که انقلاب ایران به بن‌بست رسیده است. آنها معتقد بودند که «درجه حرارت استقلال‌طلبی و ایستادگی ملت ایران حتما افت خواهد کرد» و جامعه ایران برای بقا ناچار به سازش با قدرت‌های بزرگ خواهد شد. این تحلیل‌ها اما از یک نکته بنیادین غافل بودند: قدرت نرم جمهوری اسلامی و معنویت مردم انقلابی آن.

آنها اراده ملتی را که برای خدا قیام کرده بود، محاسبه نکرده بودند. ملتی که هشت سال جنگ تحمیلی را با دست‌های خالی و توکل بر خدا مدیریت کرده بود، اکنون نیز در صحنه سیاست داخلی و خارجی حاضر بود از آرمان‌های خود دفاع کند. این ناباوری دشمنان به قدرت «توکل» و «ایمان»، باعث شد تا همواره در محاسبات خود دچار خطا شوند و پیش‌بینی‌های آن‌ها برعکس شود.

انقلاب اسلامی نشان داد که معادلات قدرت در جهان، تنها به زور سلاح نظامی نیست، بلکه اراده‌های پولادین ملت‌هاست که سرنوشت را تعیین می‌کند.



نقش کلیدی امام خامنه‌ای در تثبیت پایه‌های نظام اسلامی

پس از رحلت بنیان‌گذار کبیر انقلاب، بزرگ‌ترین چالش، حفظ وحدت و انسجام در ساختار نظام و جلوگیری از انحراف از اصول اولیه انقلاب بود. در این مقطع حساس، امام خامنه‌ای (رحمه الله) به عنوان رهبر منتخب مجلس خبرگان رهبری، سکان‌داری کشتی انقلاب را بر عهده گرفتند.

ایشان با شناختی عمیق از افکار عمومی و درک دقیق از توطئه‌های دشمن، توانستند با مدیریت هوشمندانه، کشور را از بحران‌های متعدد عبور دهند. رهبری ایشان تنها ادامه‌دهنده راه امام خمینی (رحمه الله) نبود، بلکه تکامل‌دهنده آن در شرایط جدید بود. ایشان با تأکید بر اقتصاد مقاومتی، علم و پژوهش و حضور فعال در عرصه بین‌الملل، نشان دادند که انقلاب اسلامی قابلیت رشد در تمامی عرصه‌ها را دارد.

حفظ خط مقاومت در برابر رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، حمایت از جنبش‌های آزادی‌بخش در منطقه و افشای چهره واقعی استکبار، از جمله دستاوردهای دوران رهبری ایشان بود که باعث شد انقلاب از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر رود و به یک پدیده جهانی تبدیل شود.



شخصیت و سیره اخلاقی شهید امام خامنه‌ای؛ الگوی عملی برای جامعه

یکی از بارزترین ویژگی‌های حضرت آیت ‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رحمه الله)، که حتی دشمنان نیز بر آن اعتراف داشتند، زندگی ساده و عاری از هرگونه تجمل‌گرایی بود. در دنیایی که قدرت معمولا با فساد و ثروت بادآورده همراه است، سیره ایشان یک استثنای شگفت‌انگیز محسوب می‌شد.

برای بیان این نکته مهم ترین عالم سیدعلی خامنه‌ای دوران ریاست جمهوری، همان سیدعلی طلبه جوان دهه ۴۰ و ۵۰ بود که در اسناد ساواک به عنوان یک روحانی مبارز و متعهد معرفی شده بود. تغییر پست‌های سیاسی، از نمایندگی مجلس شورای اسلامی به ریاست جمهوری و سپس به رهبری، هیچ تغییری در سبک زندگی، پوشش و منش ایشان ایجاد نکرد.

ایشان ثابت کردند که قدرت دینی، ابزاری برای خدمت به خلق است، نه وسیله‌ای برای بهره‌کشی. این زهد و پرهیزکاری، اعتماد مردم را به نظام بیش از پیش کرد و نشان داد که مسئولان ارشد کشور، خود را فراتر از قانون و مردم نمی‌بینند. زندگی ساده ایشان درس بزرگی برای مدیران و مسئولان است که قدرت را امانت الهی بدانند و در مصرف بیت‌المال دقت و وسواس به خرج دهند.



تسلط بر علوم و فنون روز؛ اسلام‌شناس زمانه

برخلاف تصور برخی که روحانیت را از دنیای مدرن و علم جدا می‌دانند، حضرت آیت ‌الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای (رحمه الله) نماد عینی پیوند اسلام ناب محمدی (صلّی الله علیه و آله) با دانش و معرفت عصر حاضر بودند.

ایشان یک اسلام‌شناس حاذق بودند که بر اعتراف دوست و دشمن، مسلط به اقتضائات زمان شناخته می‌شدند. تسلط ایشان بر ادبیات فارسی و عربی، شعر و هنر، و همچنین آگاهی‌های عمیق سیاسی و استراتژیک، وی را به یک رهبری جامع ‌الاطراف تبدیل کرده بود. ایشان همواره بر اهمیت علم و پیشرفت تکنولوژی تأکید داشتند و معتقد بودند که پیشرفت علمی در سایه ایمان و معنویت معنا پیدا می‌کند. دیدگاه‌های ایشان در مورد علم، انسان و جهان، در بیانیه گام دوم انقلاب به خوبی تبیین شده است.

امام خامنه‌ای (رحمه الله) نشان دادند که دین اسلام با پیشرفت و مدرنیته مخالفتی ندارد، بلکه اگر در چارچوب ارزش‌های الهی باشد، موتور محرک پیشرفت جامعه خواهد بود. این نگاه جامع و نافذ، باعث شد تا انقلاب اسلامی در برابر شبهات سکولاریستی که دین را عامل عقب‌ماندگی می‌دانستند، ایستادگی کند و مدعی شود که تمدن نوین اسلامی، با تکیه بر علم و ایمان قابل دستیابی است.



بصیرت و هوشمندی سیاسی امام خامنه‌ای؛ هنر مدیریت بحران‌ها

یکی از مهم‌ترین وظایف رهبری در نظام اسلامی، بصیرت‌افزایی و شناخت دقیق دشمن است. حضرت آیت ‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) با هوشمندی سیاسی بی‌نظیر خود، همواره زودتر از دیگران نقشه‌های شوم دشمنان را رصد و افشا می‌کردند. از توطئه‌های نفوذی و جنگ ترکیبی گرفته تا فتنه‌های داخلی و اغتشاشات، ایشان با هدایت‌های دقیق خود، مانع از سقوط کشور در دام‌های دشمن شدند.

ایشان همواره تاکید داشتند که دشمن از ضعف‌های ما استفاده می‌کند و ما باید با تقویت درونی و وحدت کلمه، راه را بر نفوذ ببندیم. شناخت عمیق ایشان از روانشناسی سیاسی قدرت‌های جهانی، باعث شد تا ایران اسلامی در منطقه‌ای پرآشوب، به عنوان جزیره‌ای ثابت و باثبات شناخته شود. این هوشمندی در دیپلماسی عمومی و ارتباط با ملت‌ها، باعث شد تا محبوبیت انقلاب اسلامی در میان مستضعفان جهان روز به روز افزایش یابد.

تکیه امام خامنه‌ای بر مردم و قدرت «ما می‌توانیم»

رهبر شهید انقلاب، همواره بر قدرت مردم و نقش محوری آنها در پیشبرد اهداف انقلاب تاکید داشتند. شعار «ما می‌توانیم» که از سوی ایشان مطرح شد، نماد اعتماد به نفس ملی و باور به توانمندی‌های داخلی بود. ایشان معتقد بودند که اگر ملتی به خدا توکل کند و از توانایی‌های خود استفاده کند، هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را شکست دهد. این نگاه مثبت و سازنده به توانمندی‌های ملی، باعث شد تا در سخت‌ترین شرایط تحریم، جوانان ایرانی دست به ابتکارات شگفت‌انگیزی بزنند و در حوزه‌های هسته‌ای، نانو، هوافضا و دفاعی به خودکفایی برسند.

ایشان با حمایت همه‌جانبه از نخبگان و جوانان، نشان دادند که سرمایه اصلی انقلاب اسلامی ایران، انسان‌های باایمان و متخصص هستند. این رویکرد، مانع از یاس و ناامیدی در جامعه شد و امید را به عنوان یک عنصر استراتژیک در مدیریت کشور تثبیت کرد.

استمرار نهضت؛ از حیات ظاهری تا شهادت ابدی

شهادت حضرت آیت ‌الله العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (رحمه الله)، اگرچه در ظاهر به عنوان فقدان فیزیکی یک رهبر اسلامی تلقی می‌شود، اما در باطن و واقعیت، آغاز مرحله جدیدی از حیات نهضت است.

همان‌طور که شهادت امام حسین (علیه السلام) نه تنها به اسلام پایان نداد، بلکه به آن حیات بخشید، شهادت رهبر انقلاب نیز خون تازه‌ای در رگ‌های نهضت تزریق خواهد نمود. این واقعه غم‌بار، اما افتخارآمیز، ملت ایران را بیش از پیش به آرمان‌هایش متعهد می‌نماید.

شهادت ایشان نشان داد که راه مقاومت و ایستادگی، هزینه دارد اما ارزشش را دارد. این اتفاق، انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه دادن مسیر پرافتخار امام خمینی (رحمه الله) و امام خامنه‌ای (رحمه الله) ایجاد خواهد کرد.

حالا نهضت، نه تنها با یک شخصیت، بلکه با یک مکتب و یک راه روشن گره خورده است که قطع شدن آن غیرممکن است. شهادت، ایشان را از محدودیت‌های زمان و مکان رها کرد و به عنوان یک روح ملکوتی، بر سرنوشت انقلاب نظارت دارد.

پاسداری از خون شهدا؛ وظیفه‌ای همگانی

استمرار نهضت، نیازمند هوشیاری و تلاش همگانی است. خون شهیدان، سرمایه‌ای گران‌بها است که نباید هدر برود. حضرت آیت ‌الله العظمی امام خامنه‌ای (رحمه الله) با شهادت خود، وظیفه سنگینی بر دوش ما گذاشتند: اینکه راه را ادامه دهیم و اجازه ندهیم دشمنان از این فرصت سوءاستفاده کنند. پاسداری از خون شهدا به معنای تداوم مقاومت در برابر ظلم استکبار و حمایت از مظلومان جهان است.

امروزه نهضت زنده است، چون مکتب امام خمینی (رحمه الله) و امام خامنه‌ای (رحمه الله) زنده است. این نهضت، دیگر محدود به مرزهای جغرافیایی ایران نیست و در قلب‌های تمام آزادی‌خواهان جهان نفوذ کرده است. موج بیداری اسلامی که در منطقه شکل گرفت، مدیون رهبری‌های حکیمانه و ایستادگی‌های ملت ایران است. ما باید با تکیه بر این میراث عظیم، به سمت ساختن تمدن نوین اسلامی گام برداریم و نشان دهیم که نهضت، هدف نهایی‌اش رسیدن به جامعه‌ای بر پایه عدل و توحید است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

در پایان این بررسی و تحلیل، می‌توان نتیجه گرفت که انقلاب اسلامی ایران و نهضت امام خمینی (رحمه الله) و امام خامنه‌ای (رحمه الله)، پدیده‌ای زنده و پویاست که با محاسبات مادی و معمول سیاست‌ورزان غربی قابل فهم نیست.

آنچه باعث دوام و بقای این نهضت شده است، تلاقی دو عامل اساسی است: نخست، اراده و ایمان ملتی که برای خدا قیام کرده و حاضر نیست از آرمان‌های خود بگذرد؛ و دوم، وجود رهبرانی حکیم، آگاه، متعهد و شجاع که شناخت دقیقی از دین، تاریخ و مقتضیات زمان داشته‌اند.

شهید امام خامنه‌ای (رحمه الله) به‌ عنوان شاگردی ممتاز و مخلص در مکتب امام خمینی (رحمه الله)، توانستند در حساس‌ترین مقاطع تاریخی، کشتی انقلاب را به سلامت به ساحل برسانند.

ایشان با زهد و تقوای خود، اعتماد مردم را جلب کردند و با هوشمندی سیاسی خود، توطئه‌های دشمنان را خنثی نمودند و نشان دادند که اسلام ناب محمدی (صلّی الله علیه و آله)، دینی است که هم با دنیا و آخرت سازگار است و هم راهکارهای عملی برای سعادت بشر ارائه می‌دهد.

شهادت ایشان، اگرچه ضربه‌ای بزرگ به قلب مؤمنان وارد کرد، اما در عین حال، درس‌های بزرگی را با خود به همراه داشت. این شهادت به ما یادآوری کرد که راه حق، همواره با خون شهدای بزرگ آبیاری می‌شود و اینکه استکبار، هرگز از دشمنی با ملت ایران دست نخواهد کشید. اما نتیجه نهایی این است که با وجود تمام دشمنی‌ها، نهضت زنده است، پویاست و به سمت پیروزی نهایی حرکت می‌کند. نبض این نهضت، حالا نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان اسلام و حتی در میان مستضعفان غیرمسلمان، به شدت می‌تپد.

ما وظیفه داریم تا با ادامه دادن این مسیر، با تکیه بر دانش، ایمان و وحدت، سربلندانه از پس چالش‌های پیش رو برآییم و آرمان‌های شهدای والامقام، به‌ویژه امام شهیدان، را محقق سازیم. آینده متعلق به کسانی است که در راه خدا می‌جنگند و از هیچ تلاشی برای سعادت جامعه خود دریغ نمی‌کنند.



سخن پایانی:

نهضت حق، هرگز با مرگ پیشوایانش به پایان نمی‌رسد؛ بلکه با خون آنها جاودانه‌تر می‌شود. همان ‌طور که خورشید با غروب فیزیکی‌اش، نور و گرما را از جهان نمی‌گیرد، راه امام شهید ما نیز با شهادت، تاریک نمی‌شود.

ملتی که یاد خدا و شهیدان را در دل دارد، هرگز تنها نخواهد ماند و شکست‌ناپذیر است. راه ادامه دارد و ما سربازان ولایت‌مدار این راه پرشکوه، سوگند می‌خوریم که تا آخرین نفس، پرچم توحید و عدالت را برافراشته نگه داریم.

منبع: خبرگزاری حوزه