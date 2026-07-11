مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از سقوط یک گردشگر از آبشار سوله ‌دوکل ارومیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی، اظهار کرد: روز جمعه گزارشی مبنی بر سقوط یک گردشگر 45 ساله از آبشار سوکه‌دوکل منطقه دالامپر شهرستان ارومیه گزارش شد.

وی افزود: نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا هلال احمر ارومیه و تیم واکنش سریع (RRT) مرکز استان آذربایجان غربی پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی بیان کرد: پس از آن که در موقعیت اثبات شد فرد سقوط کرده یک زن 45 ساله است و پس از 9 ساعت کوه‌پیمایی، دره‌نوردی و عملیات جست‌وجو در منطقه متأسفانه تاکنون این فرد پیدا نشده است.

محبوبی عنوان کرد: عملیات جستجو برای پیدا کردن این خانم توسط نیروهای امدادی همچنان ادامه دارد.