طبق اعلام انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان استفاده از ظرفیت مهندسان ناشنوا در طراحی و نظارت پروژه های ساختمانی در راستای توسعه عدالت آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ در راستای توسعه عدالت آموزشی و ارتقای فرصت‌های برابر در صنعت ساختمان کشور،ملکا دهقان، مدیر اولین تیم مهندسین ناشنوای ایران، طی مکاتبه‌ای رسمی خطاب به جناب قرائتی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، خواستار همکاری این انجمن در اجرای برنامه‌های آموزشی و مهارت‌افزایی ویژه مهندسین ناشنوا شد.

در این مکاتبه، ضمن قدردانی از نقش و خدمات ارزشمند انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان در توسعه فناوری و ارتقای صنعت ساختمان کشور، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های علمی و تخصصی جامعه مهندسین ناشنوا تأکید شده است.

دهقان در این درخواست با اشاره به توانمندی‌های علمی و انگیزه بالای مهندسان ناشنوا، عنوان کرده است که این قشر متخصص با وجود برخورداری از دانش و مهارت‌های فنی، همچنان با چالش‌هایی در حوزه آموزش‌های تخصصی، کسب تجربه عملی، ورود به بازار کار و مشارکت حرفه‌ای در پروژه‌های عمرانی مواجه هستند.

بر اساس این پیشنهاد، محورهای همکاری مورد انتظار از انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان شامل موارد زیر اعلام شده است: برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، ورکشاپ‌ها و سمینارهای مهارت‌افزایی ویژه مهندسین ناشنوا؛ ایجاد بستر حضور آنان در پروژه‌های ساختمانی، شرکت‌های مهندسی و واحدهای تولیدی به منظور کارآموزی و کسب تجربه عملی؛ و همچنین حمایت از به‌کارگیری مهندسین ناشنوا در جایگاه‌های تخصصی نظیر طراحی، نظارت، کارشناسی و عضویت در تیم‌های فنی پروژه‌ها.

در ادامه این درخواست، بر اهمیت حضور فعال مهندسین ناشنوا در همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، نشست‌های تخصصی و رویدادهای ملی و بین‌المللی صنعت ساختمان تأکید شده و این موضوع به عنوان عاملی مؤثر در معرفی توانمندی‌ها و ارتقای جایگاه حرفه‌ای آنان مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین حمایت از برگزاری بازدیدهای علمی و صنعتی از پروژه‌ها و کارخانجات شاخص، تعامل با سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای مرتبط، و نیز پیگیری ایجاد تسهیلات مناسب در آزمون‌های نظام مهندسی برای داوطلبان ناشنوا از دیگر محورهای مطرح‌شده در این مکاتبه عنوان شده است.

در بخش دیگری از این درخواست، بر ضرورت فرهنگ‌سازی و معرفی توانمندی‌های جامعه مهندسین ناشنوا به کارفرمایان و فعالان صنعت ساختمان تأکید شده تا زمینه افزایش فرصت‌های شغلی و کاهش موانع موجود فراهم گردد. ملکا دهقان و اعضای اولین تیم ناشنوای ایران، آمادگی کامل خود را برای حضور در جلسات کارشناسی، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مشترک اعلام کرده و ابراز امیدواری نموده‌اند که با حمایت و همراهی انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان به ریاست  قرائتی، مسیر توانمندسازی و حضور مؤثر ناشنوا در صنعت ساختمان کشور بیش از پیش هموار شود.

برچسب ها: ساختمان ، پروژه ساختمانی
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