در ۴۸ ساعت گذشته هفت فلسطینی در نوار غزه به شهادت رسیده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت فلسطین می‌گوید در ۴۸ ساعت گذشته هفت جسد به بیمارستان‌های غزه منتقل شده است، در حالی که ۲۸ نفر نیز در این مدت زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد: «هنوز تعدادی از قربانیان زیر آوار و در جاده‌ها هستند»، زیرا آمبولانس‌ها و تیم‌های دفاع مدنی در حال حاضر قادر به دسترسی به آنها نیستند.

از زمان «آتش‌بس» اکتبر، حداقل ۱۰۹۸ فلسطینی در حملات اسرائیل شهید و ۳۵۳۵ نفر زخمی شده‌اند.

جنگ نسل‌کشی مداوم اسرائیل علیه غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون حداقل ۷۳۲۲۱ نفر را به شهادت رسانده و ۱۷۳۶۴۳ نفر را زخمی کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهدای غزه ، بمباران غزه
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