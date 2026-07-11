تفاهمنامه همکاری مشترک فدراسیون کشتی و باشگاه پرسپولیس با حضور علیرضا دبیر و پیمان حدادی به امضاء رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهمنامه همکاری مشترک فدراسیون کشتی و باشگاه پرسپولیس، ظهر امروز با حضور علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به امضاء رسید.

علیرضا دبیر در ابتدای این مراسم، ضمن خیرمقدم به مهمانان، از حضور و همراهی مردم ایران در مراسم تشییع پیکر قائد امت قدردانی کرد و گفت: مردم همیشه نشان داده‌اند در لحظات حساس، با تمام وجود در صحنه حاضر هستند.

رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در این مجموعه افزود: کار‌هایی که امروز در فدراسیون کشتی انجام شده، لطف خدا بوده است. این امکانات فقط متعلق به کشتی نیست و همه رشته‌های ورزشی می‌توانند از آن استفاده کنند. این مجموعه برای کل ورزش ایران است و برای ورزش ایران باقی خواهد ماند.

دبیر با تاکید بر اهمیت همدلی و پیشرفت در ورزش کشور تصریح کرد: اگر پرسپولیس، استقلال، تراکتور و سپاهان در کنار هم قدرتمند باشند، فوتبال ایران نیز رشد خواهد کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنده خود را خدمتگذار ورزش ایران می‌دانم و هر کسی که پرچم جمهوری اسلامی ایران را بالا نگه دارد، شایسته قدردانی است.

رئیس فدراسیون کشتی همچنین از حمایت ایرانیان مقیم آمریکا نیز قدردانی کرد و گفت: از همه ایرانیان مقیم خارج، به‌ویژه ایرانیان مقیم آمریکا که همواره عشق خود را به ایران نشان داده‌اند، تشکر می‌کنم.

در ادامه، پیمان حدادی با تقدیر از اقدامات صورت‌گرفته در فدراسیون کشتی اظهار داشت: فدراسیون کشتی یکی از بهترین امکانات ورزشی را در جهان در اختیار دارد و جا دارد از آقای دبیر بابت فراهم شدن چنین شرایطی تشکر کنیم.

وی افزود: با توجه به سیاست‌هایی که در باشگاه پرسپولیس دنبال می‌کنیم، برای ایجاد پایگاه استعدادیابی باشگاه پرسپولیس اقدام کرده‌ایم و بسیار خوشحال هستیم که به عنوان بزرگ‌ترین باشگاه کشور، همکاری خود را با فدراسیون کشتی آغاز می‌کنیم.

حدادی در پایان ابراز امیدواری کرد این تفاهم‌نامه، زمینه‌ساز اتفاقات مثبت و موثری در حوزه استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی کشور باشد.

این تفاهمنامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فدراسیون کشتی منعقد شد. فدراسیون کشتی با برخورداری از یکی از مجهزترین و کم‌نظیرترین مجموعه‌های ورزشی ایران و از بهترین کمپ‌های ورزشی جهان، امکاناتی همچون سالن مدرن بدنسازی، مرکز پزشکی و فیزیوتراپی، مرکز هوش مصنوعی، خوابگاه، استخر، رستوران و فضا‌های رفاهی و تفریحی را در اختیار دارد که زمینه همکاری‌های مشترک دو مجموعه را فراهم کرده است.

همچنین بر اساس این تفاهمنامه، پایگاه استعدادیابی فوتبال باشگاه پرسپولیس در دهکده فرشتگان میناب راه‌اندازی خواهد شد تا فرآیند شناسایی و پرورش استعداد‌های فوتبال در این کشور با همکاری دو مجموعه آغاز شود.

پیش از این نیز فدراسیون‌های مختلف ورزشی و باشگاه‌های بزرگ فوتبال ایران از امکانات کم‌نظیر و استاندارد فدراسیون کشتی برای برگزاری اردوها، تمرینات و خدمات تخصصی بهره‌مند شده‌اند.

تفاهمنامه همکاری بین فدراسیون کشتی و باشگاه پرسپولیس

برچسب ها: فدراسیون کشتی ، پرسپولیس ، علیرضا دبیر
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