باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی زارع خفری با بیان اینکه کاهش مصرف برق در واقع مشارکت ملی برای برق پایدار است، اظهار داشت: صنعت برق کشور با فرارسیدن فصل گرم سال و افزایش بار مصرف برق به ویژه در بخش خانگی، در حوزه تولید با چالش‌هایی رو به‌رو می‌شود که این چالش‌ها با همکاری و همراهی مشترکان برق برطرف خواهد شد.

او با اشاره به نقش مؤثر مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف برق خاطر نشان کرد: از مشترکان انتظار داریم با رعایت الگو‌های مصرف بهینه، صنعت برق را در تأمین پایدار انرژی در سراسر کشور همراهی کنند تا امکان حمایت مؤثرتر از بخش تولید و خدمت‌رسانی بهتر به هموطنان درسایر نقاط کشور فراهم شود.

این مقام مسئول بهینه‌سازی مصرف انرژی و اعمال مدیریت مصرف برق در شرایط کنونی را یکی از مهمترین مباحث مربوط به صنعت‌برق عنوان کرد و افزود: هم استانی‌ها تنها با به کار بستن تنها چند راهکار ساده مانند: قرار دادن درجه سیستم‌های سرمایشی بر روی ۲۵ درجه، نصب سایبان بر روی کولر‌های آبی، استفاده از نور طبیعی خورشید در طول روز و استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف می‌توانند یاری گر خادمان خود درصنعت برق استان باشند.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در ادامه از آمادگی کامل نیرو‌های عملیاتی این شرکت برای روز‌های گرم پیش رو خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت انرژی برق، تعداد ۸۷ دستگاه خودروی عملیات و اتفاقات، ۱۴۶ گروه اکیپ تعمیرات و پیمانکار و ۱۸ گروه خط گرم برای حفظ پایداری شبکه و تامین رفاه و آرامش شهروندان در ۲۷ شهرستان فارس به صورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی هستند.

زارع خفری تصریح کرد: تلاشگران صنعت برق استان فارس در طول سال ایثارگرانه در تمام شرایط جوی، گرمای طاقت‌فرسای تابستان، سرما و یخبندان، سیل و بحران‌های طبیعی حتی در مناطق صعب‌العبور، عهده‌دار پایداری شبکه‌های برق بوده و پیوسته در حال خدمت‌رسانی صادقانه و بی‌منت هستند، از این‌رو از هم‌استانی‌های عزیز در خواست می‌شود تا نسبت به صرفه‌جویی در مصرف برق در هفته‌های پیش رو اهتمام ویژه‌ای داشته باشند تا بتوان در سایه این همراهی و مشارکت با موفقیت از روز‌های گرم عبور کنیم.

منبع: توزیع برق فارس