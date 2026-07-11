باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - غلامحسین صانعی رئیس هیات فوتبال فریدونکنار گفت: مرحله دوم لیگ فوتبال نونهالان مناطق باشگاه‌های کشور از امروز با حضور ۴ تیم در ورزشگاه شهید کریم آزادی شروع خواهد شد.

در این مسابقات تیم‌های دانش فریدونکنار، دریا بابلسر، سپاهان گرگان و استیل البرز آق قلا به صورت دوره‌ای و در مدت ۴ روز از بیستم تا بیست و چهارم تیرماه رقابت می‌کنند.

امروز و در روز نخست بازی ها، از ساعت ۱۴ سپاهان گرگان به دیدار استیل البرز آق قلا می‌رود.

در دیگر مسابقه روز اول نیز تیم دانش فریدونکنار میزبان رقابت‌ها از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه به مصاف تیم دریای بابلسر خواهد رفت.

تیم‌های اول و دوم رقابت‌ها به مرحله نهایی مسابقات لیگ فوتبال نونهالان مناطق باشگاه‌های کشور صعود می‌کنند.