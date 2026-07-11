تیم ملی تنیس ایران پس از طی کردن مسیر آماده‌سازی در تونس و تهران، خود را برای آغاز رقابت‌های دیویس کاپ آسیا و اقیانوسیه در مالزی آماده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا نداف با اشاره به حضور تیم دیویس کاپ کشورمان در رقابت‌های گروه ۳ منطقه آسیا و اقیانوسیه اظهار داشت: اردو‌های فشرده و سختی را در تهران آغاز کردیم و در تونس مسیر آماده‌سازی خود را دنبال کردیم و در ادامه با برنامه‌ریزی فدراسیون، تمرینات منظم و تلاش مضاعف بازیکنان به اینجا رسیدیم تا در مالزی به مصاف رقبای خود برویم.

وی ادامه داد: در تمامی این روز‌ها بچه‌ها با تعصب و انگیزه‌ای مثال‌زدنی کار کردند و در این مدت، تلاش مضاعفی داشتند تا در بهترین شرایط آمادگی به مالزی برسند. من از تک‌تک بازیکنان و اعضای کادر فنی تشکر می‌کنم که با تمام وجود پای کار بودند. این تیم لایق بهترین‌هاست و هرچه داریم از تلاش شبانه‌روزی همین نفرات است. در این میان باید از تلاش‌های داود عزیزی رئیس فدراسیون هم تشکر کنم چرا که با همه مشکلاتی که وجود داشت تمام تلاش خود را به کار گرفت تا در بهترین شرایط بتوانیم روند آماده سازی خود را دنبال کنیم و آماده حضور در این مسابقات شویم.

سرمربی تیم ملی تنیس دیویس کاپ ایران خاطر نشان کرد: رقابت‌های دیویس کاپ همیشه سخت و نفس‌گیر بوده، اما به توانایی‌های تیم خود ایمان داریم. بازیکنان با غیرتی داریم که نماینده مردم ایران هستند و می‌دانند که پوشیدن پیراهن تیم ملی، لیاقت و مسئولیت می‌خواهد. آنها چندین سال برای رسیدن به این مرحله تلاش کرده‌اند و حالا زمان آن رسیده که نتیجه بگیرند.

وی گفت: از همه کسانی که در این مدت همراه ما بودند سپاسگزارم. امیدوارم که با دعای مردم و حمایت خانواده بزرگ تنیس ایران، در این رویداد بدرخشیم. ما نماینده مردم ایران هستیم و تلاش می‌کنیم تا نتایج قابل قبولی را در این رویداد رقم بزنیم. در دوره قبلی تجربه حضور در پلی‌آف گروه ۲ جهانی را کسب کردیم و الان می‌خواهیم آن تجربه را تکرار کنیم. در این میان باید از حامیان تیم ملی و همه عزیزانی که ما در این سفر همراهی کردند، تشکر کنم و هر چه حضور آنها پررنگ‌تر باشد، تیم با شرایط بهتری خود را آماده رقابت‌ها می‌کند.

گفتنی است علی یزدانی، سینا مقیمی، سامیار الیاسی و یونس طلاور تیم دیویس‌کاپ کشورمان را تشکیل می‌دهند. مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های دیویس کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و مسابقات از چهارشنبه ۲۴ تیر آغاز و تا شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

هدایت این تیم با حمیدرضا نداف (کاپیتان و سرمربی) است و تونی اندروییچ (مربی)، اشکان الماسی (بدنساز)، نامی مالک (کادر فنی)، امیرمحمد براتی (فیزوتراپیست) و مهران قدسی (سرپرست) وی را در این سفر همراهی می‌کنند.

برچسب ها: دیویس کاپ ، تنیس
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