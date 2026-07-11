در آیینی رسمی، حکم و مدال نشان ملی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به سردار حسین زاهدی، جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در آیینی رسمی، حکم و مدال نشان ملی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به سردار حسین زاهدی، جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، اهدا شد.

این آیین در راستای پاسداشت رشادت‌ها، ایثارگری‌ها، خدمات ارزشمند و نقش مؤثر فرماندهان خدوم کشور در عرصه امنیت، نظم و خدمت به مردم برگزار شد و طی آن، حکم و مدال نشان ملی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام به سردار زاهدی اعطا شد.

این مراسم با حضور کاوه درودی، نایب‌رئیس فدراسیون، برگزار شد و حکم و مدال نشان ملی به نمایندگی از سوی ایرج عرب، سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، به سردار حسین زاهدی تقدیم شد.

سردار حسین زاهدی از فرماندهان باسابقه و خوش‌سابقه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا است و اهدای این حکم و مدال، در راستای تجلیل از خدمات ارزنده، تعهد، مدیریت مؤثر و تلاش‌های ارزشمند وی در عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف کشور انجام شد.

برچسب ها: بدنسازی ، فدراسیون بدنسازی
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