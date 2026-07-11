باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - آیت الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گرگان در حاشیه این مراسم گفت: جهان امروز ما شخصیتی مانند رهبر شهیدمان نداریم و ندیدیم.

وی افزود: خون پاک رهبرمان و خانواده ایشان و همه شهدای جنگ موجب به جوش آمدن خون‌های دیگر شد.

حجت الاسلام طاهری نماینده مردم گرگان در خبرگان رهبری هم گفت: رهبر شهید همان طور که در مجاهدت‌ها و خدمت به مردم در ابعاد مختلف پیش قدم بودند در جان فدایی و رسیدن به مقام شهادت هم پیشگام بودند.

استاندار گلستان هم در این مراسم بر ادامه راه امام شهید تاکید کردند.