مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گیلان گفت: نخستین محموله روغن خام خوراکی آفتابگردان در سال جاری به وزن چهار هزار و یکصد تن از مبدا کشور روسیه وارد بندر کاسپین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد اسدی گفت: نخستین محموله روغن خام خوراکی آفتابگردان (ویژه پخت و پز) در سال جاری به وزن چهار هزار و یکصد تن از مبدا کشور روسیه وارد بندر کاسپین و در مخازن استاندارد ذخیره‌سازی تخلیه شد.

این میزان روغن خام برای فرآوری وارد کارخانجات روغن کشی استان و کشور شده و بعد از فراوری در بازار عرضه می شود؛ این روند واردات روغن در شرایط فعلی استمرار خواهد یافت و همچنین در هفته‌های آتی نسبت به واردات گندم از کشورهای حاشیه دریای کاسپین از طریق اسکله بندر انزلی حسب تصمیمات استانی و کشوری اقدام خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در حال حاضر، کالاهای اساسی همچون برنج، روغن و شکر به میزان مطلوب در انبارهای آرد و غله استان ذخیره سازی شده است.

مدیرکل آرد و غله و خدمات بازرگانی گیلان همچنین از توزیع حدود ۲۵ هزار کیسه آرد مناسبتی و حدود ۳۰ هزار کیسه آرد ترمیمی بین فرمانداری های شهرستان های استان خبر داد و افزود: علاوه بر سهمیه ثابت نانوایی ها ۵۵ هزار کیسه آرد مناسبتی و ترمیمی در اختیار فرمانداران شهرستان های استان قرار گرفت.

اسدی با اشاره به خرید تضمینی گندم از گندم کاران استان تصریح کرد: خرید تضمینی گندم تا پایان شهریورماه از کشاورزان این بخش در استان انجام می شود و این عملیات بخشی از تلاش های دولت برای تامین و ذخیره سازی به موقع کالاهای اساسی و تضمین غذایی مردم است.