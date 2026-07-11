مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گیلان گفت: نخستین محموله روغن خام خوراکی آفتابگردان در سال جاری به وزن چهار هزار و یکصد تن از مبدا کشور روسیه وارد بندر کاسپین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - فرزاد اسدی گفت: نخستین محموله روغن خام خوراکی آفتابگردان (ویژه پخت و پز) در سال جاری به وزن چهار هزار و یکصد تن از مبدا کشور روسیه وارد بندر کاسپین و در مخازن استاندارد ذخیره‌سازی تخلیه شد. 

این میزان روغن خام برای فرآوری وارد کارخانجات روغن کشی استان و کشور شده و بعد از فراوری در بازار عرضه می شود؛ این روند واردات روغن در شرایط فعلی استمرار خواهد یافت و همچنین در هفته‌های آتی نسبت به واردات گندم از کشورهای حاشیه دریای کاسپین از طریق اسکله بندر انزلی حسب تصمیمات استانی و کشوری اقدام خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در حال حاضر، کالاهای اساسی همچون برنج، روغن و شکر به میزان مطلوب در انبارهای آرد و غله استان ذخیره سازی شده است.

مدیرکل آرد و غله و خدمات بازرگانی گیلان همچنین از توزیع حدود ۲۵ هزار کیسه آرد مناسبتی و حدود ۳۰ هزار کیسه آرد ترمیمی بین فرمانداری های شهرستان های استان خبر داد و افزود: علاوه بر سهمیه ثابت نانوایی ها ۵۵ هزار کیسه آرد مناسبتی و ترمیمی در اختیار فرمانداران شهرستان های استان قرار گرفت.

اسدی با اشاره به خرید تضمینی گندم از گندم کاران استان تصریح کرد: خرید تضمینی گندم تا پایان شهریورماه از کشاورزان این بخش در استان انجام می شود و این عملیات بخشی از تلاش های دولت برای تامین و ذخیره سازی به موقع کالاهای اساسی و تضمین غذایی مردم است.

برچسب ها: بندر کاسپین ، واردات کالا
خبرهای مرتبط
بندر کاسپین به محور تبادلات ایران با اوراسیا تبدیل شد
آتش در اسکله بندرکاسپین انزلی مهار شد
منطقه آزاد انزلی در حال تبدیل‌شدن به هاب اقتصادی و لجستیكی شمال كشور است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تابستانی بدون خاموشی در صورت کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق
آخرین اخبار
تابستانی بدون خاموشی در صورت کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق
کلاهبرداری مثلثی؛ دامی مشترک برای خریداران و فروشندگان اینترنتی
شهیدان انصاری و نورانی؛ نماد مدیرانی آگاه، متخصص و متعهد
علیرضا جهانبخش به امدادگران گیلان پیوست
بهره‌برداری از پست برق سیار رشتیان رشت
ثبت جوجه آوری پرندگان آبزی در آب‌بندان‌های املش + فیلم