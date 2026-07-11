باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کلاری در آیین رونمایی از پوستر پویش بزرگ کتابخوانی کودکان فارس؛ راویان فردای ایران باحضور مدیران کل کتابخانه‌های عمومی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس اظهار کرد: چنان که رهبر شهید مان همواره تأکید می‌فرمودند قصه گویی یکی از مهارت‌های مهم و ضروری است که می‌تواند به فرآیند آموزشی کمک و کیفیت یادگیری را افزایش دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس توسعه سواد خواندن را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های نظام تعلیم و تربیت دانست و گفت:توسعه سواد خواندن، تنها آموزش یک مهارت نیست، بلکه زمینه‌ساز پرورش نسلی آگاه، اندیشمند، خلاق و مسئولیت‌پذیر است.

او افزود: اگر آموزش‌های مربوط به مهارت قصه گویی در دوره ابتدایی به دانش آموزان ارائه شود قطعاً این مهارت بسیار موثرتر نهادینه خواهد شد.

کلاری تصریح کرد: باتوجه به اهمیت قصه گویی، برگزاری این پویش را در تابستان امسال با جدیت پیگیری می‌کنیم.

او ادامه داد: اگر دانش آموزی اهل مطالعه باشد از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه در فضای مجازی مصون خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: هرقدردرنهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی تلاش کنیم باز هم کم است و باید به تلاش خود ادامه دهیم.

او ادامه داد: برگزاری جشنواره‌ها نیز بسیار مهم است لذا با برگزاری جشنواره‌های قصه گویی زمینه حضور دانش آموزان را در عرصه‌های ادبی و قصه گویی فراهم کنیم تا دانش آموزان با خاطرات خوبی در جشنواره‌ها حضور یابند.

کلاری گفت: هر صفحه‌ای که کودکی امروز می‌خواند گامی برای شناخت فرهنگ، ریشه‌های این سرزمین و ساختن آینده ایران است.

او با تأکید بر اینکه تحقق این هدف نیازمند مشارکت همه نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی است، افزود:مدرسه به تنهایی نمی‌تواند بار ترویج فرهنگ خواندن را بر دوش بکشد و این پویش تلاشی برای هم‌افزایی همه ظرفیت‌ها در مسیر توسعه سواد خواندن است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس هم گفت: برنامه‌های ما در نهاد کتابخانه‌های عمومی، به نوعی مکمل فعالیت‌های مدرسه در موضوع کتاب و کتابخوانی. است.

محمدحسین فیروزی افزود: کتابخانه‌های عمومی به نوعی مرکزی برای آموزش‌های غیر رسمی کشور است و زمینه دسترسی آسان دانش آموزان به کتاب‌های مورد علاقه را فراهم می‌کند.

او تصریح کرد: ما در همه کتابخانه‌های عمومی بخشی ویژه کودکان داریم که کتاب‌های متناسب را در اختیار آنها قرار می‌دهیم.

فیروزی خاطرنشان کرد: در بخش نوجوان نیز برنامه‌هایی تدارک دیدیم وبا طراحی خدمات نوین سعی داریم کودک و نوجوان را با کتاب و کتابخوانی آشتی دهیم.

او ادامه داد: باتوجه به شرایط سخت اقتصادی و بضاعت مالی برای خرید کتاب، کودکان و نوجوانان می‌توانند کتاب‌های مورد علاقه خود را در کتابخانه‌های عمومی مطالعه کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ مدرسه در طرح سفیر کتاب مشارکت دارند عنوان کرد: فراهم کردن دسترسی آسان دانش آموزان به کتاب از جمله سیاست‌های کتابخانه‌های عمومی است

او اضافه کرد: آمادگی داریم با همکاری ۲۸۰ کتابخانه عمومی در سطح استان در کنار آموزش و پرورش به ارائه خدمات به دانش آموزان بپردازیم.

فیروزی افزود: در هر محله‌ای که کتابخانه عمومی راه اندازی می‌شود ما شاهد کاهش چشمگیر آسیب‌های اجتماعی هستیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس نیز اظهار کرد: دانش آموزانی که در انجمن‌های مختلف کانون پرورشی عضو می‌شوند مسیر آرام و کم خطری را در زندگی خود طی می‌کنند.

علی خواجه نژادیان افزود: آموزش قصه گویی به آموزگاران با هدف ترغیب آنها به حضور در جشنواره‌های قصه گویی انجام می‌شود.

او تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تمام قد در خدمت طرح‌های مربوط به توسعه سواد خواندن باشیم.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش فارس نیز با تشریح اهداف پویش، اظهار کرد: این برنامه با هدف تبدیل تابستان به فرصتی برای تجربه لذت‌بخش خواندن، تقویت گفت‌و‌گو در خانواده، گسترش تعامل کودکان با کتاب و قصه و بهره‌گیری از ظرفیت کتابخانه‌ها، کانون پرورش فکری، مدارس و دیگر مراکز فرهنگی طراحی شده است.

ژیلا حیدری افزود: پویش «کودکان فارس، راویان فردای ایران» باشعار «بربال قصه‌ها تا روشنای فردا» می‌کوشد با بهره‌گیری از ظرفیت خانه، مدرسه، کتابخانه، کانون پرورش فکری، مساجد و دیگر فضا‌های فرهنگی، فرهنگ خواندن را به تجربه‌ای شیرین و ماندگار برای کودکان تبدیل کند و با پیوند دادن کتاب، قصه، گفت‌و‌گو و روایت، زمینه تقویت فرهنگ مطالعه، انس بیشتر کودکان با میراث فرهنگی و ادبی ایران و شکل‌گیری ارتباطی عمیق‌تر میان نسل امروز و سرمایه‌های فرهنگی این سرزمین را فراهم آورد.

حیدری گفت: در قالب این پویش، دانش‌آموزان دوره ابتدایی پس از مطالعه کتاب‌ها و داستان‌های متناسب با گروه سنی خود، برداشت‌ها و خلاقیت‌هایشان را در قالب نقاشی، پادکست، روایت، خلاصه‌نویسی، بازآفرینی داستان، انیمیشن و دیگر آثار هنری و ادبی تولید و از طریق بستر شاد https://shad.ir/GhessehayeFars با معلمان، خانواده‌ها و دیگر دانش‌آموزان به اشتراک خواهند گذاشت تا خواندن، از یک فعالیت فردی به تجربه‌ای مشترک و الهام‌بخش تبدیل شود.

در پایان این مراسم از پوستر پویش استانی «کودکان فارس؛ راویان فردای ایران» با شعار «بر بال قصه‌ها تا روشنای فردا» رونمایی شد.

منبع: آموزش و پرورش فارس