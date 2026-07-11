عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اقتصاد مقاومتی باید به فرهنگ عمومی جامعه تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه مراسم بزرگداشت و یادبود قائد شهید امت در مصلی بیت المقدس اراک با تأکید بر اهمیت اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی از مهمترین سیاستهای ابلاغی نظام است که در قالب مجموعهای از راهبردها در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار نیست، بلکه یک فرهنگ، نظام مدیریتی و برنامه جامع برای پیشرفت کشور است که در دل آن موضوعاتی همچون سرمایهگذاری، صرفهجویی، تکمیل زنجیرههای تولید، توسعه صادرات غیرنفتی، افزایش بهرهوری، استفاده از فناوریهای نوین و مشارکت همهجانبه مردم و مسئولان قرار دارد.
نماینده ولیفقیه در استان مرکزی با بیان اینکه همانگونه که در دوران دفاع مقدس همه مردم برای پیروزی در میدان جنگ همکاری کردند، امروز نیز در عرصه اقتصاد نیازمند مشارکت همگانی هستیم، تصریح کرد: تحقق رشد و شکوفایی اقتصادی بدون همراهی مردم، تولیدکنندگان، دانشگاهها، رسانهها و دستگاههای اجرایی امکانپذیر نیست.
دری نجفآبادی با اشاره به ضرورت مدیریت صحیح منابع آب بیان کرد: یکی از مهمترین چالشهای کشور، مدیریت مصرف آب است و نباید حتی یک قطره آب هدر برود. باید تمام ظرفیت منابع آبی در مسیر تولید و افزایش بهرهوری به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر سالانه حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب آب در کشور مصرف میشود و با این میزان، حدود ۱۴۰ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید میشود، در حالی که با برنامهریزی صحیح، توسعه فناوریهای نوین و اصلاح الگوی کشت، میتوان با همین میزان آب، چند برابر تولید فعلی را محقق کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری توسعه گلخانهها، گسترش سامانههای نوین آبیاری و حذف کشت محصولات پرمصرف و غیراستراتژیک را از ضرورتهای بخش کشاورزی دانست و گفت: باید کشت محصولات آببر و غیرضروری محدود شده و ظرفیتها به سمت تولید محصولات راهبردی و با ارزش افزوده بیشتر هدایت شود.
وی با اشاره به ضرورت افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی اظهار کرد: امروز در بسیاری از محصولات، فاصله قابل توجهی با استانداردهای جهانی داریم و میتوان با استفاده از دانش روز، فناوری و مدیریت صحیح، میزان تولید در واحد سطح را به شکل قابل توجهی افزایش داد.
دری نجفآبادی تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و این فرهنگ از مدارس، خانوادهها، دانشگاهها، رسانهها و مراکز علمی ترویج شود. نباید اقتصاد کشور تنها به درآمدهای نفتی وابسته باشد، بلکه باید با تلاش، نوآوری و افزایش تولید داخلی، نیازهای کشور را تأمین کنیم.
امام جمعه اراک با اشاره به ظرفیت صنایع پاییندستی و پتروشیمی خاطرنشان کرد: توسعه زنجیره ارزش در صنایع پتروشیمی و افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است و با اجرای صحیح این سیاستها، بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد.