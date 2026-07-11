باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بهنام بخشی سخنگوی آب و فاضلاب استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما هیچ برنامهای برای افت فشار و نوبتبندی آب نداریم، چون وضعیت، وضعیت پایدار و مناسبی است.
بخشی در ادامه با اشاره به شرایط گرمای هوا و لزوم مدیریت مصرف اظهار کرد: با توجه به اینکه وارد فصل پیک گرما شدهایم و تداوم گرما را هم این روزها شاهد هستیم، طبیعتا افزایش مصرف هم ایجاد میشود.
او ادامه داد: خواهش ما از همه مردم این است که همچنان موضوع مصرف منصفانه و هوشمندانه را مدنظر قرار دهند و در ساعات گرما از مصارف غیرضرور پرهیز کنند و همچنان بر این نکته تاکید میشود که تهران شهر حساس به آب است.
سخنگوی آب و فاضلاب استان تهران بیان کرد: مردم حتما به کولرهای آبی خود سرکشی داشته باشند که دچار تلف آب نشود و اگر از سایبان استفاده نکردهاند، حتما نسبت به نصب سایبان روی کولرهای خود برای جلوگیری از تبخیر آب و افزایش راندمان کولر اقدام کنند؛ مضاف بر اینکه در ساعاتی که بعضا ابتدای صبح یا انتهای شب هوا خنک است، اگر کولرهای آبی خاموش شود، هر ساعت خاموش بودن کولر آبی حدود ۲۵ لیتر صرفهجویی در مصرف آب به همراه دارد.
بخشی افزود: تقریبا ۳ میلیون کولر آبی در تهران وجود دارد و اگر کمی هوشمندانه و منصفانه نسبت به استفاده از کولرهای آبی اقدام کنیم، هم تاثیر زیادی بر مدیریت مصرف خواهد داشت و هم بر اقتصاد خانوادهها در بخش برق و در بخش آب موثر خواهد بود؛ انشاءالله از الان نیمنگاهی به پاییز و زمستان داشته باشیم تا با مدیریت مصرف، شرایطی پایدار و بدون تنش را پشت سر بگذاریم.