سخنگوی آب و فاضلاب استان تهران گفت: در ساعاتی که بعضا ابتدای صبح یا انتهای شب هوا خنک است، اگر کولر‌های آبی خاموش شود، هر ساعت خاموش بودن کولر آبی حدود ۲۵ لیتر صرفه‌جویی در مصرف آب به همراه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  بهنام بخشی سخنگوی آب و فاضلاب استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما هیچ برنامه‌ای برای افت فشار و نوبت‌بندی آب نداریم، چون وضعیت، وضعیت پایدار و مناسبی است.

بخشی در ادامه با اشاره به شرایط گرمای هوا و لزوم مدیریت مصرف اظهار کرد: با توجه به اینکه وارد فصل پیک گرما شده‌ایم و تداوم گرما را هم این روز‌ها شاهد هستیم، طبیعتا افزایش مصرف هم ایجاد می‌شود.

او ادامه داد: خواهش ما از همه مردم این است که همچنان موضوع مصرف منصفانه و هوشمندانه را مدنظر قرار دهند و در ساعات گرما از مصارف غیرضرور پرهیز کنند و همچنان بر این نکته تاکید می‌شود که تهران شهر حساس به آب است.

سخنگوی آب و فاضلاب استان تهران بیان کرد: مردم حتما به کولر‌های آبی خود سرکشی داشته باشند که دچار تلف آب نشود و اگر از سایبان استفاده نکرده‌اند، حتما نسبت به نصب سایبان روی کولر‌های خود برای جلوگیری از تبخیر آب و افزایش راندمان کولر اقدام کنند؛  مضاف بر اینکه در ساعاتی که بعضا ابتدای صبح یا انتهای شب هوا خنک است، اگر کولر‌های آبی خاموش شود، هر ساعت خاموش بودن کولر آبی حدود ۲۵ لیتر صرفه‌جویی در مصرف آب به همراه دارد.

بخشی افزود: تقریبا ۳ میلیون کولر آبی در تهران وجود دارد و اگر کمی هوشمندانه و منصفانه نسبت به استفاده از کولر‌های آبی اقدام کنیم، هم تاثیر زیادی بر مدیریت مصرف خواهد داشت و هم بر اقتصاد خانواده‌ها در بخش برق و در بخش آب موثر خواهد بود؛  ان‌شاءالله از الان نیم‌نگاهی به پاییز و زمستان داشته باشیم تا با مدیریت مصرف، شرایطی پایدار و بدون تنش را پشت سر بگذاریم.

برچسب ها: آب و فاضلاب ، قطع آب
خبرهای مرتبط
مشکلات آب و فاضلاب کوی علی‌آباد اهواز؛ زخمی که سال‌ها درمان نشده است
اعزام ۱۲ تانکر آبرسانی سیار خراسان جنوبی به تهران و مشهد
تمهیدات شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
دروغ زیاد میگید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عاشق وطن
۰۰:۲۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
با سلام و احترام
منطقه ۱۸ تهران شهرک ولیعصر هر شب ساعت ۱۲ شب تا صبح آب قطع میشه چطور آقای سخنگوی محترم میفرمایند افت فشار یا نوبت بندی آب در تهران وجود ندارد مگر اینجا جزء تهران نیست ؟؟؟
۱
۲
پاسخ دادن
United Arab Emirates
اصغر عامری
۱۹:۵۹ ۲۰ تير ۱۴۰۵
چرا از مردم مایه میزاری؟ هزار دفعه اومدم بهتون گفتم در رباط‌کریم ۲۰۰۰هکتار آب آشامیدنی غیرمجاز رفته تو باغات. اندازه دوبرابر کل مصرف شهرستان رباط‌کریم آب استفاده میکنه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۲۰ تير ۱۴۰۵
سلام دوست عزیز ما از دیروز ساعت 3تا ساعت 6فرداش آب منزل خودمون و همسایگان قطع بود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۴ ۲۰ تير ۱۴۰۵
این هم یک دروغ دیگر ، چون افت فشار آب هست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۲۰ تير ۱۴۰۵
ایران کشورِ حساس به آب به برق به گاز و کلا حساس به بی دغدغه و بی استرس زندگی کردن
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۶ ۲۰ تير ۱۴۰۵
همدان هر شب از ۲۳ تا ۴ صبح افت فشار قطعی آب داریم.
چند روزه قطعی برق ۲ تا ۳ ساعته داریم که فعلا بدون اطلاع رسانی هست.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۵:۳۳ ۲۰ تير ۱۴۰۵
شهرستان رباط کریم بیشتر از یک ماهه هر شب از ساعت ۹ تا فردا صبحش آب قطعه
۰
۷
پاسخ دادن
بانک مرکزی علت گرانی ارز اربعین را اعلام کرد
هر کیلو گوشت با قیمت ۲ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد
نیاز مصرف برق استان تهران از مرز ۱۰ هزار مگاوات عبور کرد
ارتفاعات البرز مرکزی طی دو روز آینده بارانی می‌شود
تامین مالی بازسازی با بسته جدید حمایتی دولت
ترافیک سنگین در محور هراز
نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور تا ۴ ماه تامین است
آخرین اخبار
تامین مالی بازسازی با بسته جدید حمایتی دولت
ارتفاعات البرز مرکزی طی دو روز آینده بارانی می‌شود
نهاده‌های دامی مورد نیاز کشور تا ۴ ماه تامین است
بانک مرکزی علت گرانی ارز اربعین را اعلام کرد
ترافیک سنگین در محور هراز
هر کیلو گوشت با قیمت ۲ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد
نیاز مصرف برق استان تهران از مرز ۱۰ هزار مگاوات عبور کرد
فروش اینترنتی محصولات ایران‌خودرو از سه‌شنبه آغاز می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۲۱ تیر
ناکارآمدی شبکه توزیع علت نوسان قیمت محصولات پروتئینی
امکان ثبت مجدد اظهارنامه‌ها مالیات بر ارزش افزوده فراهم شد
حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران به ایستگاه ۱۵۰ رسید
تولید ماهانه ۲۳۰ هزار تن گوشت مرغ در کشور
۴۲۰۰ مگاوات آسیب جنگ به شبکه برق کشور
هدف‌گذاری دستیابی به ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با قوت پیگیری می‌شود
از خروج نقدینگی تا کاهش ارزش معاملات در روز سرخ شاخص بورس
تداوم استقرار هوای گرم در کشور تاپایان هفته/ دمای جنوب و جنوب‌غرب از ۵۰ درجه عبور می‌کند
مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ صادر شد
کلید ۱۸۸۰۰۰ واحد نهضت ملی تحویل خانواده‌ها شد
کاهش بیش از ۱۲۶ هزار واحدی شاخص کل بورس
بیش از ۶ میلیون خانوار فاقد مسکن هستند/ شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای مسکن
کشف ۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه صنایع فولادی کرمان
افزایش تولید بنزین در جنگ تحمیلی ۴۰روزه+فیلم
روش نگهداری میوه به مدت طولانی در یخچال
دستور وزیر اقتصاد به سازمان‌های تابعه برای شفاف‌سازی مقررات کسب‌وکار پیش از اجرا
۵۰۰ مگاوات ظرفیت برق «قطع‌نشو» برای خرید صنایع انرژی بر باقی مانده است
چراغ سبز بورس به انرژی‌های پاک / ظرفیت بزرگ‌ترین نیروگاه بادی کشور افزایش پیدا می‌کند
بازگشت بیش از ۱۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق تا پایان سال
پیگیری رفع مشکلات صادرات کالا‌های کشاورزی به کشور‌های عضو اوراسیا در دستور کار قرار گرفت
پتروشیمی ماهشهر به زودی به مدار تولید بازمی‌گردد