باشگاه خبرنگاران جوان - در گامی مهم برای توسعه همکاری‌های علمی و تقویت پیوند میان دانشگاه و حوزه مدیریت میراث‌فرهنگی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس و دانشگاه هنر شیراز با هدف تأسیس پژوهشکده خودگردان «ایران‌شناسی» به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با امضای دکتر بهزاد مریدی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، و دکتر ستار خالدیان، رئیس دانشگاه هنر شیراز، منعقد شد و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک مرکز میان‌رشته‌ای در حوزه پژوهش، آموزش و اجرای طرح‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، هویت ایرانی و توسعه گردشگری خواهد بود.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، پژوهشکده «ایران‌شناسی» با رویکردی نوین و میان‌رشته‌ای فعالیت خود را آغاز خواهد کرد و مأموریت آن بازخوانی هویت ایرانی از منظر میراث مادی و معنوی، تولید دانش کاربردی، توسعه پژوهش‌های علمی و ارائه راهکار‌های تخصصی برای حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کشور است.

این پژوهشکده فعالیت‌های خود را در قالب پنج گروه تخصصی شامل باستان‌شناسی و میراث مادی، معماری، مرمت، شهرسازی و احیای کالبدی، هنر و صنایع‌دستی، مردم‌شناسی، زبان‌شناسی و مطالعات هویت، و مدیریت میراث، اقتصاد گردشگری و برندینگ ساماندهی خواهد کرد تا با بهره‌گیری از توان علمی دانشگاه و ظرفیت‌های اجرایی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، زمینه اجرای پروژه‌های پژوهشی و کاربردی را فراهم سازد.

از مهم‌ترین اهداف این همکاری می‌توان به توسعه دانش ایران‌شناسی، ارتقای کیفیت پژوهش‌های میراث‌فرهنگی، تقویت ارتباط دانشگاه با بخش اجرا، توسعه پژوهش‌های کاربردی در حوزه مرمت، مستندسازی و مردم‌شناسی، تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید محتوای علمی و فرهنگی، ارتقای کیفیت گردشگری فرهنگی و معرفتی و فراهم‌سازی بستر‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری متوازن در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری اشاره کرد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس ضمن حمایت از اجرای طرح‌های پژوهشی و مرمتی، زمینه دسترسی پژوهشگران به اسناد، آرشیو‌ها و محوطه‌های تاریخی را در چارچوب ضوابط قانونی فراهم می‌کند و دانشگاه هنر شیراز نیز با بهره‌گیری از ظرفیت اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مسئولیت تدوین استاندارد‌های علمی، اجرای پژوهش‌های تخصصی، انتشار دستاورد‌های علمی و برگزاری دوره‌های آموزشی و توانمندسازی را بر عهده خواهد داشت.

مطابق این تفاهم‌نامه، پژوهشکده «ایران‌شناسی» با هدف حرکت به سوی خودگردانی مالی، بخشی از منابع مورد نیاز خود را از طریق اجرای پروژه‌های پژوهشی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی، انتشار آثار علمی، توسعه گردشگری معرفتی و جذب حمایت‌های پژوهشی و مشارکت‌های قانونی تأمین خواهد کرد.

همچنین تشکیل شورای راهبردی مشترک برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت بر اجرای فعالیت‌ها و ارزیابی عملکرد پژوهشکده از دیگر محور‌های این تفاهم‌نامه است. این شورا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و مدیریتی دو طرف، مسیر تحقق اهداف پژوهشکده را هدایت خواهد کرد.

تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس و دانشگاه هنر شیراز به مدت پنج سال اعتبار دارد و تمدید آن با توافق طرفین و بر اساس ارزیابی عملکرد پیش‌بینی شده است.

انتظار می‌رود اجرای این همکاری مشترک، ضمن تقویت جایگاه استان فارس به عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های مطالعات ایران‌شناسی، زمینه‌ساز تولید دانش، حفاظت هوشمندانه از میراث‌فرهنگی و توسعه پایدار گردشگری فرهنگی در کشور باشد.

منبع: میراث فرهنگی فارس